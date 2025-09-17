Vi söker maskinförare till Helsingborg
Skapland AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2025-09-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skapland AB i Helsingborg
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Skapland AB växer och vi behöver förstärka vårt team i Helsingborg med en maskinförare.
Om Skapland
Vi är en av Skånes ledande aktörer inom drift och underhåll av offentliga utemiljöer. Med stark lokal förankring, stort engagemang och bred erfarenhet bygger och bevarar vi utemiljöer som håller över tid. Vi tar hand om både skötsel och utveckling - från grönyteskötsel och finplanering till blågröna lösningar och vinterväghållning.
Vårt mål är att bli kundens förstahandsval och för att lyckas krävs det ett sammanhållet och engagerat arbete av oss alla på Skapland. Du kommer att bli en viktig kugge i hjulet!
Vi värnar om en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla anställda ges möjlighet att utvecklas, ta ansvar och känna stolthet i sitt arbete. Med en positiv företagskultur, där vi trivs och har roligt på jobbet, utvecklas vi ständigt i samarbete med våra kunder. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete som maskinförare utför du olika typer av arbete med en kompaktlastare/traktor främst inom gata och park i offentlig miljö. Du kommer även vara ansvarig för att utföra löpande underhåll och att maskinen är i god kondition.
Som maskinförare hos oss har du både frihet och ansvar att planera din dag och ta stort ansvar för utförandet av dina arbetsuppgifter. Du jobbar både självständigt och i team och utför arbetet inom gällande tidplaner. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill jobba som maskinförare inom gata och park. Du har erfarenhet av liknande uppgifter eller ett intresse och vilja att utvecklas som maskinförare. Du är en lagspelare som tar stort eget ansvar. Som person är du noggrann, positiv och drivande. Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang och samarbetsförmåga. Du trivs med att jobba utomhus oavsett väder och är inte rädd för att ta i.
Krav Erfarenhet eller intresse av att köra och underhålla kompaktlastare
B-körkort
Du gör dig väl förstådd på svenska i både tal och skrift.
Övrig info
Tillträdesdatum: så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Omfattning: heltid, 100%, arbetstid vardagar kl 7-16
Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Lön enligt avtal. Kollektivavtal finns.
Kontakt och ansökan
För mer information om tjänsten kontakta Eimantas Poderis, Produktionschef, 070-108 71 35.
Läs mer om oss på www.skapland.se
Sista ansökan 2025-11-16. Men skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skapland AB
(org.nr 559236-7394), https://skapland.se/ Kontakt
Eimantas Poderis eimantas.poderis@skapland.se 070-108 71 35 Jobbnummer
9514287