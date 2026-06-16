Drivs du av att göra skillnad i ditt jobb?

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Primacura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svenljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svenljunga
2026-06-16
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Personlig assistent till liten flicka
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad – varje dag?
Vi söker nu flera personliga assistenter till en ny assistansgrupp kring en glad, charmig och trygghetssökande 2-årig flicka som bor tillsammans med sin familj och hund i Svenljunga.
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära ett barn och hennes familj, med värme, ansvar och professionalism. Som personlig assistent blir du en mycket viktig del av flickans vardag och bidrar till trygghet, utveckling, glädje och livskvalitet.
Samtidigt arbetar du i familjens hem, vilket innebär att du behöver ha stor respekt för familjens integritet. Du behöver kunna vara aktiv, närvarande och initiativtagande – men också ha fingertoppskänsla för när familjen behöver få vara just en familj och när du som assistent ska ta ett steg tillbaka.
Om flickan
Flickan har en CP-skada, är rullstolsburen och har PEG. Hon har assistans dygnet runt och behöver stöd i alla delar av sin vardag.
Arbetet innebär bland annat att vara behjälplig med:
omsorg och omvårdnad
sondmatning/PEG
hygien
aktivering och lek
kommunikation
förflyttningar
trygghet och stöd i vardagens alla moment
Du kommer att arbeta nära både flickan och hennes familj och vara en viktig person i hennes liv.
Vem vi söker?
Vi söker dig som är trygg, varm och ansvarstagande med ett genuint intresse för att arbeta med barn. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt, är lyhörd och inkännande samt har en naturlig förmåga att anpassa dig efter barnets och familjens behov.
Du behöver vara professionell i din roll, men samtidigt vänlig, mjuk och omtänksam. Du förstår vikten av rutiner, tydlig kommunikation och god samverkan – både med familjen, kollegor och andra viktiga kontakter runt flickan.
Vi tror att du som söker är:
varm och trygg
professionell och ansvarstagande
lyhörd och inkännande
flexibel och anpassningsbar
ordningsam och noggrann
initiativtagande
pedagogisk
respektfull i mötet med familjen
stolt över ditt arbete som personlig assistent
Det är viktigt att du tycker om barn och har lätt för att skapa trygghet och förtroende.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Du är kvinna, med hänsyn till arbetets karaktär och nära personlig omvårdnad
Du har körkort och tillgång till bil
Du talar och skriver flytande svenska
Du är icke-rökare
Du är inte hundrädd eller pälsallergiker, då hund finns i hemmet
Du har god samarbetsförmåga
Du kan arbeta professionellt i en familjs hem
Du kan ta egna initiativ och samtidigt följa rutiner och instruktioner
Den svenska språknivån är särskilt viktig eftersom du i rollen behöver kunna kommunicera tydligt, rapportera korrekt och ta till dig information. Du kan även komma att ha kontakt med exempelvis sjukvård, habilitering, läkare, myndigheter och andra viktiga instanser runt flickan.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med barn
erfarenhet från förskola, skola eller barnomsorg
egna barn
erfarenhet av personlig assistans
erfarenhet av PEG/sondmatning
erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
erfarenhet av alternativ kommunikation eller tydliggörande pedagogik
Personlig lämplighet väger mycket tungt i denna rekrytering.
Arbetstider
Assistansen är förlagd till dag, kväll och vaken natt.
Arbetstiderna är:
Dagpass: 08.00–15.00
Kvällspass: 15.00–22.00
Vaken natt: 22.00–08.00
Nattpersonal arbetar enbart natt. För dag- och kvällspass finns möjlighet att arbeta både dag och kväll eller enbart någon av dessa tider.
Tjänsterna inleds som timvikariat, med målsättning att övergå till fasta tjänster för rätt personer när assistansen är etablerad och samarbetet fungerar väl för kunden, familjen och assistansgruppen.
Vi erbjuder:
Hos Primacura blir du en del av ett företag som arbetar med hjärta, kvalitet och långsiktighet. Vi tror på nära ledarskap, trygghet för både kunder och medarbetare samt att varje individ ska bemötas med respekt, omtanke och professionalism.
Vi erbjuder:
introduktion och stöd i uppdraget
ett viktigt och meningsfullt arbete
nära kontakt med arbetsledning
kollektivavtal
anställning enligt gällande kollektivavtal mellan Kommunal och Almega
Utdrag ur belastningsregistret
Eftersom tjänsten innebär arbete med barn kräver vi att den person vi avser att anställa lämnar utdrag ur belastningsregistret. Utdraget ska kunna uppvisas innan anställning kan påbörjas.
Välkommen med din ansökan
Vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt och som vill bygga en långsiktig och trygg relation med flickan och hennes familj.
Känner du igen dig i beskrivningen och tror att du är rätt person för uppdraget?
Då ser vi fram emot att höra från dig.
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service – vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789), https://www.primacura.se
Lars Kaggsgatan 2 (visa karta
)
512 53 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primacura Kontakt
Uppdragschef
Anna-Karin Lönnberg lonnberg@primacura.se Jobbnummer
9966935