Logistikkoordinator till DSV
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2026-06-16
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Vill du arbeta i en internationell miljö där du erbjuds möjlighet att växa i din yrkesroll? Lockas du av en koordinerande och kundnära roll inom logistik? Då kan rollen som logistikkoordinator vara något för dig! Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
DSV är ett av världens ledande transport- och logistikföretag med verksamhet i över 80 länder. I Sverige är DSV en etablerad aktör med starka flöden och lång erfarenhet av att hantera komplexa transportupplägg. Nyligen har DSV dessutom gått samman med Schenker, vilket ytterligare stärker bolagets position på marknaden. Det innebär större geografisk täckning, fler affärer och en organisation i utveckling – där arbetssätt, strukturer och samarbeten fortsätter att sätta sig.
Hos DSV präglas vardagen av ett högt tempo där planering snabbt behöver omsättas i handling. Verksamheten bygger på nära samarbete mellan trafikledning, kunder och åkerier, där kommunikationen är direkt och beslutsvägarna korta. Som bolag är DSV i förändring och tillväxt, vilket skapar möjligheter för dig som vill vara med och påverka, utvecklas i din roll och bidra i en organisation där mycket händer.Dina arbetsuppgifter
Som logistikkoordinator har du en bred roll inom administration och kundservice där du arbetar dedikerat mot ett fåtal företagskunder. Du ansvarar för att administrera, registrera och dokumentera inkommande och utgående leveranser. Rollen innebär frekvent dialog över telefon och mail med återkommande interna och externa kontakter, där du besvarar frågor och informerar berörda parter om rådande situationer. Dessa verkar både i Sverige och utomlands och du använder därmed engelska dagligen. Vidare deltar du i kundmöten som syftar till att utveckla samarbetet, där ni diskuterar pågående projekt, återkommande utmaningar och framtidsplaner. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor och erbjuds en gedigen introduktion. Din roll kan beskrivas som en administrativ och koordinerande funktion, med syftet att, tillsammans med dina kollegor, skapa ett effektivt logistiskt flöde. Här erbjuds du en gedigen introduktion på en arbetsplats som satsar på sin personal och arbetsmiljö.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning
• Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom kundservice och/eller administration
• Du har en god dator- och systemvana
• Du talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelsk
• Meriterande är arbetslivserfarenhet inom transport och/eller logistik och eftergymnasial utbildning inom relevant område
Vi tror att du som söker är en person med sinne för struktur som trivs i en roll där du får ta egna initiativ. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete utefter de ärenden som uppkommer. Att leverera lösningar till andra ser du som motiverande och du trivs i en dynamisk roll som innebär förändrade direktiv.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922083-2056503". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9966928