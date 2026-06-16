Kurator och socialpedagog sökes till Innovitaskolan Johanneberg
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan Johanneberg är en grundskola för åk 6-9 som är en del av ett nytt varumärke som lanserades hösten 2021. Där ett genomgående tema är att undervisa våra elever för framtidens behov. Läs mer om Innovitaskolan på www.innovitaskolan.se
Vi söker en varm och engagerad person som vill arbeta med ungdomar på högstadiet. Du kommer tillsammans med socialpedagog/kurator driva och utveckla vårt främjande och förebyggande arbete samt vårt viktiga värdegrundsarbete för att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna inför framtiden. Du behöver till viss del ha individuella samtal med elever men till större delen arbeta på gruppnivå för att ge som många elever som möjligt verktyg för att utveckla sina olika förmågor för psykisk och social hälsa. Du kommer att delta i vårt gemensamma elevhälsoarbete där du samarbetar med olika professioner.
Vi söker dig som vill utveckla vår skola tillsammans med rektor och skolans personal. Du har erfarenhet från att arbeta i skolan och med ungdomar. Vi ser gärna att du kan och vill stödja elever i deras utveckling, vara en del av vårt arbete med elever som inte når målen, har hög frånvaro eller annan problematik. I rollen som kurator/socialpedagog är du tillsammans med oss med ochvälkomnar elever, vårdnadshavare och personal till vår skola och ger dem en bra introduktion i verksamheten. Du har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer och får energi av att vara ute mycket i den dagliga verksamheten.
Du är strukturerad, ordningsam, trivs med att vara där det är full fart, är en relationsskapare och en person som gillar att umgås med ungdomar. Du har en socionomexamen eller likvärdig utbildning från högskola.
När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens- och elevernas bästa. Du är intresserad av din omgivning och du är duktig på att skapa, etablera och underhålla kontakter med elever och vårdnadshavare.
Vår kurator går vidare till nytt uppdrag och vår socialpedagog kommer att vara föräldraledig under hösten och troligtvis vårterminen 2027. Tillträde enligt överenskommelse, två tjänster varav socialpedagog är ett vikariat på heltid och kurator är tillsvidare på deltid 60%. För rätt person finns ev en möjlighet till tjänst på ytterligare skola i Mölndal.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Jenny Tydén. jenny.tyden@innovitaskolan.se
0727-249020
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Jenny Tydén jenny.tyden@innovitaskolan.se 0727-249020 Jobbnummer
9966938