Ambitiös tandhygienist Älvsjö
Älvsjö Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-16
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Om jobbet
Är du en engagerad tandhygienist som brinner för förebyggande tandvård och vill arbeta i en modern klinik där patientfokus, kvalitet och arbetsglädje står i centrum?
Vi på Älvsjö Tandvård söker en tandhygienist som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt med egna patienter samtidigt som du har ett nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor. Vi värdesätter ett gott bemötande, hög kvalitet i vården och långsiktiga patientrelationer.
Som tandhygienist hos oss kommer du att träffa patienter i alla åldrar med varierande vårdbehov. Du får en central roll i det förebyggande arbetet och hjälper patienter att bibehålla en god munhälsa genom undersökningar, parodontal behandling, profylax och individanpassad patientutbildning.
Vi erbjuder en modern och luftig klinik utrustad med den senaste tekniken. Kliniken ligger centralt i Älvsjö, precis vid pendeltågsstationen och i nära anslutning till vårdcentralen.
Vad vi söker hos dig:
Svensk tandhygienistlegitimation.
Flytande svenska i tal och skrift.
En genuin passion för tandvård.
En ambitiös och driven personlighet.
En social och positiv attityd.
God kommunikativ förmåga och stresstålighet.
Vi erbjuder:
Handledning på plats för att vidareutveckla dina färdigheter.
Ett stimulerande arbete där din kreativitet, ambition och servicekänsla värdesätts.
En arbetsmiljö som främjar personlig och professionell utveckling.
Specifikationer:
Journalsystem: Muntra
Anslutna till Försäkringskassan
Avtal med SLL
Röntgenprogram: DentalEye
Panorama röntgen
CBCT
Digital skanning
Maskinell rensning: WaveOne
Tillgänglighetsanpassad för äldre, barnfamiljer, rullstolsburna mm
Vi är öppna för deltid eller heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: ansokan@alvsjotandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Tandvård AB
(org.nr 559089-8598)
Prästgårdsgränd 4 (visa karta
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125 44 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9966946