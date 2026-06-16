Nu söker vi en skoladministratör till Uppvidinge kommun
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Uppvidinge Visa alla administratörsjobb i Uppvidinge
2026-06-16
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Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Din placering kommer att vara på Lenhovdaskolan men resor i tjänsten till övriga förskolor, skolor och fritidshem förekommer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som skoladministratör hos oss är du en ambassadör för skolan och ett av våra ansikten utåt. Dina arbetsuppgifter är varierande och består i huvudsak av att stödja skolledningen och att samarbeta med övrig personal. Du är även många gånger en första kontakt för vårdnadshavare och externa aktörer som kontaktar. Arbetet är väldigt varierande och ställer höga krav på flexibilitet, förmåga att självständigt prioritera och strukturera arbetet.
Arbetsuppgifterna består bland annat i administrativt stöd till skolledningen, elevadministration, systemadministration för personal och arkivering. Även ekonomiuppgifter ingår när det gäller kontering av fakturor, beställningar och inköp och arbete med statistik till skolledning och till olika myndigheter.
Du ingår även i förvaltningens administratörsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter på skola eller i annan kommunal verksamhet.
Du har god digital kompetens och lätt för att lära dig nya system. Du är strukturerad, ansvarsfull och noggrann i ditt arbete med en förmåga att se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Du är prestigelös, lösningsorienterad och har en hög grad av servicekänsla och professionellt bemötande. Du trivs med att dagen innehåller omväxlande uppgifter. Det är viktigt för oss att du är självgående och gillar att arbeta i en omväxlande miljö med barn och ungdomar omkring dig.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-14 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332198". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
)
364 30 ÅSEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Åsa Hässlebro asa-karin.hasslebro@uppvidinge.se 047447640 Jobbnummer
9966949