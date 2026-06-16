Hyresadministratör med stark erfarenhet av Unit4 PM sökes till uppdrag
Letsgig AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-16
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LetsGig AB söker en mycket erfaren hyresadministratör till ett längre konsultuppdrag hos en större fastighetsverksamhet i Göteborg. Uppdraget passar dig som är trygg i hyresadministration, kontraktshantering och fastighetssystem, och som snabbt kan ta ett självständigt ansvar för det dagliga operativa arbetet.
Det här är ett uppdrag för dig som inte behöver lång upplärning, utan kan kliva in och skapa stabilitet, kvalitet och struktur i hyresadministrationen från start.
Uppdraget pågår from 2026-09-01 i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader.
Omfattningen är 80% av heltid.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för löpande hyresadministration och kontraktshantering under en period då verksamheten genomför ett större systemrelaterat förändringsarbete. Rollen är operativ, självständig och kräver hög noggrannhet.
Arbetet utförs på plats på kontor i Göteborg. Fullt utrustad arbetsplats tillhandahålls.
Omfattning och arbetsplats
Uppdragsperiod: 12 månader fr.o.m. 2026-09-01
Möjlig förlängning: 6 månader
Omfattning: 80% av heltid
Plats: Göteborg
Arbetssätt: På plats hos kundPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande hantering av hyresavtal och hyrestillägg
Registrering, kvalitetssäkring och klarmarkering av kontrakt i Unit4 PM
Avisering och hantering av kontraktsrelaterade förändringar
Stöd till förvaltare i avtalsfrågor
Månadsvis vakansrapportering och uthyrningsrapporter
Stöd till ekonomi avseende avisering, avräkning och rapportunderlag
Framtagning av underlag inför bokslut
Uppföljning av hyresreskontra
Strukturering och kvalitetssäkring av det dagliga administrativa flödet
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla samtliga krav nedan:
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av hyresadministration eller mycket likvärdiga uppdrag
• Erfarenhet från fastighetsbranschen
• Mycket god och praktisk erfarenhet av PM/Unit4 eller Unit4 PM
• Erfarenhet av Lime Desktop
• Mycket goda kunskaper i Excel
• God kännedom om kommunal verksamhet eller offentlig verksamhet
• God förståelse för hyresavtal, hyrestillägg, avisering, kontraktshantering och hyresflöden
• God kunskap inom hyresjuridik och fastighetsekonomi
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och kvalitetssäkert
• Möjlighet att arbeta 80% på plats i Göteborg från 2026-09-01
Meriterande erfarenhet
Det är särskilt meriterande om du även har:
• Erfarenhet av systembyte eller implementering av nytt fastighetssystem
• Erfarenhet av Pigello
• Erfarenhet från kommunalt bolag, offentlig fastighetsverksamhet eller större
• Fastighetsorganisation
• Erfarenhet av bokslutsunderlag, avräkning, rapportering och hyresreskontra
• Erfarenhet av att stötta förvaltare och ekonomiavdelning i avtals- och hyresrelaterade frågor
• Erfarenhet av att snabbt gå in i en ny organisation och ta över ett befintligt administrativt flödeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, trygg och metodisk. Du behöver kunna ta ansvar utan att vänta på detaljerade instruktioner, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan skapa förtroende hos förvaltare, ekonomi och andra interna funktioner.
Du är noggrann, analytisk och van att kvalitetssäkra information där små fel kan få större följdeffekter. Du arbetar strukturerat, håller ordning på detaljer och har förmåga att snabbt förstå nya arbetsflöden.
För att passa i rollen behöver du vara professionell, lösningsorienterad och trygg i dialog med olika delar av verksamheten.
Viktigt för urvalet
Endast kandidater som tydligt kan visa erfarenhet av hyresadministration och Unit4 PM/PM kommer att prioriteras.
I din ansökan vill vi att du tydligt anger:
Vilka fastighetssystem du har arbetat i
Hur länge du har arbetat med Unit4 PM/PM
Om du har erfarenhet av Lime Desktop
Vilken erfarenhet du har av hyresadministration och kontraktshantering
Om du har arbetat i kommunal eller offentlig verksamhet
Om du kan arbeta 80% på plats i Göteborg fr.o.m. 1 september 2026Så ansöker du
Skicka in CV och en kort beskrivning av hur du uppfyller kraven ovan. Var konkret och ange gärna tidigare uppdrag, system, bransch och arbetsuppgifter. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Arbetsplats
Hos vår kund i Göteborg Jobbnummer
9966937