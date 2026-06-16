Handläggare till vårt kommunkansli!
Hultsfreds kommun, Övriga / Administratörsjobb / Hultsfred Visa alla administratörsjobb i Hultsfred
2026-06-16
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Vill du ha ett varierat, roligt och intressant arbete där du får vara mitt i den kommunala demokratin?
Vi söker nu en strukturerad och engagerad handläggare till vårt kommunkansli. Här får du en central roll i en verksamhet som präglas av samarbete, tempo och samhällsnytta – och där du varje dag bidrar till den lokala demokratin.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som handläggare på kommunkansliet arbetar du nära både förtroendevalda och tjänstepersoner. Du är en viktig del i att säkerställa en rättssäker, effektiv och väl fungerande ärendehantering samt stöd i politiska processer.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
• Arbeta med rutiner, riktlinjer och styrdokument
• Hantering av begäran om allmän handling och säkerställande av korrekt utlämnande
• Nyckelperson inom GDPR med ansvar för registerförteckningen samt en stödjande och samordnande roll i GDPR-frågor
• Hantera post, registrering, diarieföring och arkivering
• Allmänna administrativa uppgifter inom kommunkansliet, såsom posthantering och arkivering
• Vara en del av kommunens valkansli under valperioder och bidra i planering och genomförande av val
• Stöd till verksamheten i administrativa och digitala arbetssätt
• Sekreterarskap vid vissa politiska möten samt att vid behov gå in som mötessekreterareKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor
• Har kunskap om eller intresse för kommunal verksamhet och den demokratiska processen
• Har god förståelse för offentlighetsprincipen mm och kunskap om GDPR
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Har god systemvana och är bekväm med att arbeta digitalt i olika verktyg och systemDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:
• Är strukturerad och har mycket god förmåga att skapa ordning och reda
• Är noggrann och ansvarstagande
• Har hög integritet och gott omdöme
• Är serviceinriktad och samarbetsvillig
• Har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
• Trivs i en samordnande roll med många kontaktytor
Det är meriterande:
• en relevant eftergymnasial utbildning
• om du har erfarenhet eller kunskap om offentlig verksamhet och GDPR
• om du har erfarenhet av arbete i liknande roll.
Vi erbjuder
Ett varierat, utvecklande och meningsfullt arbete. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens tas tillvara och där du bidrar i ett viktigt samhällsuppdrag.
Vi gör löpande urval under processen så ansök gärna så snart du har möjlighet.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-09 Eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 30 HULTSFRED Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Övriga Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 010-354 20 00 Jobbnummer
9966933