Elevassistenter till Vederslöv skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-06-16
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vederslöv skola är en charmig F-6 skola med drygt 170 elever endast 20 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med ett fantastiskt läge i närhet av naturen, skog, ängar och vatten. Skolan har en liten idrottshall, en fantastisk skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet. Vi arbetar för att behålla barnets lust till att lära och ge eleverna möjligheter till inflytande. Genom samverkan mellan fritids och skola vill vi erbjuda eleverna en rolig, meningsfull, lustfylld och trygg verksamhet.
Vi söker två engagerade och kompetenta elevassistenter med en mångårig erfarenhet av olika NPF diagnoser och som är redo att bli en värdefull del av vårt team. Denna position fokuserar på att skapa en trygg och stödjande miljö för en elev under skoldag samt fritidstid. Uppdragen består av en tillsvidareanställning med omfattning 100 % och en visstidsanställning med omfattning 90 %.
På Vederslöv skola har du möjlighet att lära känna alla barn och elever väl men även dina kollegor vilket ger en trygg, familjär och inkluderande stämning. All personal på skolan är engagerade och brinner för att utveckla och förfina skolans och fritidshemmets verksamhet och framgångsrika vägar framåt för våra barn och elevers måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med elevassistentutbildning eller likvärdig utbildning. Vi tror att du har god erfarenhet av olika NPF diagnoser, och har erfarenhet av ADHD problematik, AST mm. Utbildning inom NPF, samt TEACCH är meriterande.
Vi söker dig som är en ansvarstagande och självgående med förmågan att agera som en trygg och förtroendefull vuxen förebild för våra elever.
Du kommunicerar väl i svenska språket i både tal och skrift. I rollen är det viktigt att du kan hantera snabba förändringar och utmanande situationer på ett lugnt och effektivt sätt. Du är ödmjuk och inte rädd för att ta i där det behövs. Då du kommer att samarbeta nära med lärare, vårdnadshavare och andra resurser krävs en god samarbetsförmåga.
Vidare ser vi att du brinner för att stötta barn i deras utveckling och välbefinnande. Tydlighet och en öppen kommunikation är en förutsättning för att skapa ett förtroendefullt samarbetsklimat. Vi tror att en positiv inställning smittar av sig och skapar en bättre arbetsmiljö och en mer positiv inlärningsmiljö för våra elever. Om du känner att du har dessa egenskaper och vill vara en del av vårt dedikerade team, ser vi fram emot din ansökan.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillsvidareanställning tillträder 2026-08-03 med omfattning 100 %, visstidsanställning 2026-08-03 - 2027-06-11 med omfattning 90 %.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 250/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9966921