Enhetschef till Hägersten-Älvsjö äldreomsorg
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2026-06-16
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Vill du leda en verksamhet där kvalitet, utveckling och omsorg går hand i hand? Nu söker vi en engagerad och strukturerad enhetschef som vill vara med och bygga upp en ny enhet på Fruängsgårdens servicehus och vård- och omsorgsboende. Här får du möjlighet att leda medarbetare, bidra till verksamhetens utveckling och göra verklig skillnad för våra äldre stockholmare!
Välkommen till oss
Till Fruängsgårdens servicehus och vård- och omsorgsboende söker vi en närvarande enhetschef som vill vara med och starta upp en ny verksamhetsenhet. Du ingår enhetens ledningsgrupp som består av områdeschef/verksamhetschef HSL samt 11 enhetschefer med ansvar för särskilda boenden, rehabilitering och sjuksköterskeorganisation. Du blir en del av en erfaren och kompetent ledningsgrupp där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i fokus. I rollen har du personalansvar för cirka 30 medarbetare.
En hälsning från din framtida chef
Hej! Marie heter jag och kanske är det jag som blir din nya chef! Det här är en chans för dig att tillhöra en äldreomsorg som dels arbetar med att säkerställa en god vård och omsorg men också skapar möjligheter till förbättringar och utveckling inom ramen för våra förutsättningar. För mig är det viktigt att ha chefer som är engagerade, nyfikna och som tycker att det stimulerande att vara en del i helheten vad gäller utveckling och samarbete - framförallt tycka att det är kul att gå till jobbet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens äldreomsorg. Vi värnar om det goda samarbetet där vi hjälper varandra och där alla bidrar till en god arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna bidrar vi till samhällsnytta genom att skapa värde för stadens invånare.
Sommar- och vinterarbetstid
Rabatterade priser på stadens egna tränings- och simanläggningar
Generösa flexramar och möjlighet till fler semesterdagar genom semesterväxling
Möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter för att främja balans mellan arbete och privatliv
Läs mer om förmånerna med att arbeta inom Stockholm Stad här
Din roll
I din roll har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Du leder verksamheten resurseffektivt och med hög kvalitet kopplat till verksamhetens uppsatta mål. Prognosarbete och ekonomisk uppföljning och är en viktig del i rollen. Du har också en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet, som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Du rapporterar till områdeschef.
Du kommer att arbeta nära områdeschef och övriga enhetschefer för att tillsammans utveckla rutiner, teamarbete och ansvarsfördelning. Arbetet ställer höga krav på gott samarbete med övriga enhetschefer inklusive enhetschefer för sjuksköterskor och rehab samt med MAS och MAR. Som ledare skapar du goda förutsättningar för delaktighet hos medarbetare, boende, anhöriga och andra aktörer i syfte att driva och utveckla verksamheten. Arbetet innebär också kontakter med samarbetspartners såväl internt inom Stockholms stad som externt med exempelvis Region Stockholm.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, social omsorg, socionomexamen alternativt annan relevant utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms som likvärdig av arbetsgivaren.
aktuell och flerårig arbetslivserfarenhet från utförarsidan inom äldreomsorg
tidigare erfarenhet som chef alternativt annan ledarskapserfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
goda kunskaper om verksamhetens styrande lagstiftning (SoL och HSL)
god vana av att arbeta i olika verksamhetssystem och intresse för digital utveckling
god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att ha arbetat i Stockholm Stad eller annan kommunal verksamhet
ledarskapsutbildning
Som person söker vi dig som är mål- och resultatinriktad, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har mycket god förmåga att planera, prioritera och följa upp arbetet samt arbetar metodiskt och organiserat även i en vardag med många parallella uppgifter. Du kommunicerar klart och skapar tydlighet kring mål, ansvar och förväntningar. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv och fattar beslut med verksamhetens bästa i fokus. Du är utvecklingsinriktad, driver förbättringsarbete och ser möjligheter till utveckling. Genom ett lyhört och förtroendefullt samarbete skapar du engagemang och goda förutsättningar för att nå gemensamma resultat. Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras före anställning.
Arbetspsykologiska tester kommer ingå som en del i rekryteringsprocessens slutskede.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
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129 04 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Jobbnummer
9966924