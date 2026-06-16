Elevassistent till Nacka anpassad gymnasieskola, Nacka kommun
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2026-06-16
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Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge tio minuter från Slussen och promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har 200 anställda och ca 2 200 elever fördelade på 18 utbildningar, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan har i över tio år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet. I SKR:s jämförelser mellan kommunala gymnasieskolor i Sverige ligger Nacka gymnasium i topp.
En riktig skola - så brukar våra elever beskriva Nacka gymnasium och det är en beskrivning som vi tycker stämmer bra. På Nacka gymnasium finns allt vad man kan förvänta sig av ett gymnasium där man tar utbildning på allvar. Helt enkelt en trygg miljö där förutsättningarna finns för att man som elev ska lyckas med sina studier.
Vill du göra verklig skillnad i elevers vardag? Som elevassistent på Nacka anpassad gymnasieskola får du en viktig roll i att stötta elever i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, i en trygg och inkluderande skolmiljö.
Ditt uppdrag
Som elevassistent på Nacka anpassad gymnasieskola följer och stöttar du en eller flera klasser under hela skoldagen. Ditt uppdrag är att bidra till en trygg, strukturerad och utvecklande skolmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du hjälper eleverna i deras skolarbete, skapar trygga och professionella relationer samt anpassar ditt stöd efter deras individuella behov. Du arbetar med tålamod och uppmuntrar eleverna att klara så mycket som möjligt själva, samtidigt som du är uppmärksam på när de behöver hjälp.
Du deltar i alla delar av skoldagen, såsom lektioner, raster, idrott, lunch och aktiviteter som UF-kiosken samt följer med på utflykter och studiebesök. Du samarbetar med lärare och övrig personal, bidrar till trygghet i sociala sammanhang, medlar vid konflikter och är uppmärksam på elevernas mående. Rollen kräver ett lugnt och tydligt bemötande, god överblick och förmåga att avgöra när du ska ingripa eller avvakta.Publiceringsdatum2026-06-16Bakgrund
För denna tjänst är det krav att du har:
gymnasial utbildning
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
utbildning eller genomförda kurser inom intellektuell funktionsnedsättning
erfarenhet av arbete inom anpassad grund- och/eller gymnasieskola
erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning
erfarenhet av arbete med ungdomar
god kännedom och erfarenhet av NPF
kunskap inom teckenkommunikation och/eller andra alternativa kommunikationssätt som exempelvis bildstödskommunikation.
Är det här du?
Du trivs i rollen hos oss om du:
• har ett gott förhållningssätt och samarbetar professionellt med andra
• är modig, vågar göra, är självständig och utvärderar
• är lyhörd, lyssnar aktivt, arbetar med kunskapsspridning och kunskapsdelning
• är nytänkande och letar efter nya lösningar för att tillvarata varje elevs potential
• är mycket väl förtrogen med digitala arbetssätt, såväl i ditt dagliga arbete som ett arbetsverktyg i lärprocessen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
På Nacka anpassade gymnasieskola ingår du i ett arbetslag med kompetenta, legitimerade och behöriga kollegor i en välfungerande och modern IT-miljö. Du har tillgång till goda resurser, specialist- och stödfunktioner, som en välutbyggd elevhälsa, tillgängligt vaktmästeri och IT-support. Vi har ett stort och välfungerande skolbibliotek som kan komplettera undervisningen. Du har goda möjligheter till friskvård, kompetensutveckling och självklart har du en egen dator och arbetsplats. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga
Intresserad?
Tjänsten gäller under läsåret 26/27. Tillträde 10 augusti.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss:
Carina Lepp Persson, biträdande rektor, 08-718 81 32, carina.lepp-persson@nacka.se
Johan Lundström, rektor, 08-718 81 08, johan.lundstrom@nacka.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag 2025-06-23. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka anpassade gymnasium Kontakt
Kommunal Pyret Due Hedlund (ordförande) pyret.due-hedlund@nacka.se Jobbnummer
9966931