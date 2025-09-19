Vi söker lärling inom ventilation!
The We Select Company AB / Tunnplåtslagarjobb / Halmstad Visa alla tunnplåtslagarjobb i Halmstad
2025-09-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Halmstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Örkelljunga
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vill du jobba med ventilation? Är du praktiskt lagd och vill jobba i ett spännande företag med trevliga kollegor? Vi söker just nu en lärling som vill arbeta som ventilationsmontör.
Är du utbildad ventilationsmontör och eller rensare är du också välkommen att söka.
Vi växer och söker vi en lärling inom ventilation till Halmstad. Du kommer ha Halmstad som din hemmaort, men kan komma att jobba också i närområdet. Du anställs av Halmstads Sotningsväsende som är en del av SoVent Group, Sveriges ledande aktör inom Sotnings- och ventilationstjänster. Koncernen består av 44 bolag och drygt 530 anställda.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Lära dig yrket och arbetet med en erfaren handledare
Installation och montering av anläggningar inom ventilation samt OVK
Reparationer och underhåll av ventilationsaggregat i olika typer av fastigheter och anläggningar
Du kommer även att arbeta med sotning av eldstäder och rökkanalerPubliceringsdatum2025-09-19Profil
För att trivas i rollen och företaget bör du uppskatta att träffa kunder och bygga långsiktiga relationer. Du känner ett stort engagemang över att få dina kollegor att må bra samtidigt som du vill utvecklas och på så sätt nå bästa resultat. Det finns inget krav på erfarenhet av yrket, men har du teknisk och/eller hantverksmässig erfarenhet är det ett stort plus.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
Bra utvecklingsmöjligheter
Trygghet i en större organisation
Hög servicenivå med målet att ge kunden den bästa inomhusmiljön
Moderna verktyg och arbetssätt
Passar du in på beskrivningen?
Ansök snabbt och enkelt redan idag! Vi utvärderar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 13:e oktober. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på uppgifterna nedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.sotare.com/
Industrivägen 17 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
Halmstads Sotningsväsende Jobbnummer
9518558