Speciallärare till Björknäs anpassade grundskola, Nacka kommun
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2026-06-10
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Vill du växa tillsammans med oss? Björknäs anpassade grundskola utökar verksamheten med ytterligare en klass och söker därför en speciallärare. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med låg personalomsättning och hög kompetens. Vi har roligt tillsammans, stöttar varandra och tror på varje elevs möjligheter att utvecklas. Din närmaste chef är utbildad specialpedagog och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare. Här får du stöd, kollegialt lärande, flera speciallärarkollegor och goda möjligheter att utvecklas i din profession.
Välkommen till Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola
Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola är för elever med olika funktionsnedsättning. Skolan har en tillgängliganpassad gård som delas med vår anpassade förskola. På vår anpassade grundskola har vi tre klasser med fem till sju elever i varje klass, vilket möjliggör en hög personaltäthet och undervisning där varje barn ges rätt förutsättning att utvecklas. Vi använder oss av AKK, tydliggörande pedagogik och digitala verktyg för att öka självständigheten hos våra elever. Läs mer om oss här
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare är du mentor för en klass på fem till sex elever med autism och medelsvår intellektuell funktionsnedsättning som primärt läser ämnesområden inom anpassad grundskola. Klassen är åldersblandad och består för närvarande av elever i årskurs F-2. Över tid kan undervisning även komma att ske i andra klasser inom vår anpassade grund- och gymnasieskola. Tillsammans med kollegor ansvarar du för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar undervisning, raster, lunch och övergångar.
Som speciallärare undervisar du i samtliga ämnen förutom musik och idrott. Undervisningen sker både individuellt och i mindre grupp. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och skollag. Du observerar, dokumenterar och följer upp elevernas utveckling. I rollen ingår även att upprätta pedagogiska utredningar samt genomföra och analysera screeningar och andra kartläggningar.
Du har en central roll i ett arbetslag på grundskolan, där du arbetsleder och handleder flera elevassistenter i specialpedagogiska frågor och det dagliga pedagogiska arbetet. Ni arbetar som ett team men har nära kontakt med skolans elevhälsoteam, skolledning och övriga arbetslag. På skolan arbetar ytterligare fyra speciallärare samt en specialpedagog med övergripande ansvar. Ni träffas regelbundet och samarbetar kring elever, planering, bedömning, pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Rollen innefattar även mentorskap, utvecklingssamtal och löpande kontakt med vårdnadshavare. Du leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser samt samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation
speciallärar- eller specialpedagogexamen
erfarenhet av att arbeta som speciallärare
erfarenhet av att arbeta på anpassad skola
erfarenhet av att undervisa elever inom autismspektrum som läser ämnesområden på anpassad skola
erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar med IF, rörelsenedsättning och/eller kombination av olika NPF-diagnoser
erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
speciallärarutbildning med specialisering intellektuell funktionsnedsättning
erfarenhet av att arbetsleda elevassistenter eller liknande
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala läromedel
kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din kunskap, professionalitet och relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit och en god grund för lärande. Du tar gärna egna initiativ och sätter i gång aktiviteter utan att invänta instruktioner. Samtidigt har du lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer samt anpassar dig efter ändrade omständigheter, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Som ledare är du tydlig, trygg och lyhörd. Du skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje för både elever och elevassistenter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola erbjuder dig en trivsam och inspirerande arbetsplats i natursköna Saltsjö-Boo, nära Björknäs centrum. Här har du nära till kommunikation och goda möjligheter till fri parkering. Vi är en välfungerande verksamhet med tydliga strukturer som vi kontinuerligt utvecklar för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar.
Som speciallärare hos oss blir du en del av ett engagerat team med legitimerade lärare, speciallärare och elevassistenter. Du får samarbeta med kompetenta, lösningsfokuserade och stöttande kollegor som gärna delar erfarenheter och tror på kollegialt lärande. Vi erbjuder kontinuerliga fortbildningar och internutbildningar i AKK, tydliggörande pedagogik och digitala verktyg. Du får även stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskaper, system, utrustning, handledning och utbildning. Som nyanställd får du en gedigen introduktion och en mentor som stöttar dig in i rollen.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-06-23! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknäs anpassade grundskola Kontakt
biträdande rektor
Ulrika Kjellberg ulrika.kjellberg@nacka.se 070-4318525 Jobbnummer
9957315