Utvecklingsledare med gymnasielärarkompetens, Umevux
Umeå kommun, Utbildning, Vuxenutbildning, Umevux / Gymnasielärarjobb / Umeå Visa alla gymnasielärarjobb i Umeå
2026-06-10
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Vuxenutbildningen i Umeå kommun ansvarar för frågor som rör studie- och yrkesvägledning och vuxenutbildning. Utbildning bedrivs både i egen regi och genom upphandlade aktörer. Inom vuxenutbildningen erbjuds studier inom SFI, grundläggande-och allmänna kurser, yrkesutbildningar samt särskild vuxenutbildning på grundläggande -och gymnasial nivå.
Vill du vara med och utveckla framtidens vuxenutbildning?
Vi söker en engagerad och nytänkande utvecklingsledare som vill stärka kvaliteten och flexibiliteten inom matematik och naturvetenskapliga ämnen på Umevux.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som utvecklingsledare har du en central roll i att utveckla undervisning och organisation inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Du driver pedagogisk utveckling med fokus på flexibla studieformer, digitala lärmiljöer och tillgängliga upplägg för elever som väljer att läsa enligt schema på plats eller på distans.
Tjänsten kombinerar utvecklingsarbete med egen undervisning i matematik på grundläggande- och gymnasial nivå, vilket ger dig möjlighet att både påverka verksamheten strategiskt och arbeta nära elevernas lärande i praktiken. Vi ser gärna att du har ämneskombination matematik med Kemi och/eller Naturkunskap på gymnasial nivå.
Du arbetar nära rektor, lärare och andra nyckelpersoner och bidrar till att skapa strukturer som möter olika elevers behov och livssituationer.Arbetsuppgifter
Leda och samordna utvecklingsarbete inom matematik och naturvetenskapliga ämnen
Undervisa i matematik på grundläggande- och gymnasial nivå inom Umevux
Utveckla flexibla och individanpassade studieupplägg (klassrum, distans och hybrid)
Driva pedagogisk utveckling kopplad till digitala lärmiljöer och verktyg
Stödja och handleda lärare i didaktiska frågor och digital kompetens
Analysera resultat och föreslå förbättringsåtgärder
Omvärldsbevaka och bidra med nya idéer och arbetssätt
Delta i kvalitetsarbete och strategisk planering Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är behörig och legitimerad lärare för undervisning i matematik på gymnasial nivå
Har lärarutbildning med inriktning mot matematik och ett naturvetenskapligt ämne
Har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning
Har dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom digitalisering
Har god kunskap om digitala lärplattformar och pedagogiska verktyg
Meriterande
Erfarenhet av att leda kollegialt lärande eller projekt
Erfarenhet av distans- och hybridundervisning
Kunskap om AI-verktyg eller digital didaktik
Utbildning inom digital utveckling och projektledning
Vi söker dig som har förmågan att omsätta idéer till praktiska och hållbara lösningar, är drivande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du är kreativ och ser möjligheter i förändring. Vidare har du har ett tydligt elevfokus och förstår vuxnas lärande och är kommunikativ och trygg i en rådgivande roll. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan. Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. Har du lärarlegitimation bifoga denna.Övrig information
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning, heltid, med start från och med 2026-08-06 till och med 2027-06-18.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Vuxenutbildning, Umevux Kontakt
Lillemor Malmbo, Sveriges Lärare lillemor.malmbo@umea.se 090-164932 Jobbnummer
9957322