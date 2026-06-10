Erfarna slipare sökes för omgående anställning!
NN Bemanning & Rekrytering AB / Smedsjobb / Vimmerby Visa alla smedsjobb i Vimmerby
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Vimmerby Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu två noggranna och engagerade slipare till vår kunds verksamhet. I rollen kommer du att arbeta med slipning och efterbearbetning av detaljer och produkter för att säkerställa hög kvalitet inför nästa steg i produktionen.
Du ansvarar för att bearbeta och förbereda material samt kontrollera att produkterna uppfyller företagets kvalitetskrav. Arbetet sker i nära samarbete med övriga avdelningar och ställer krav på noggrannhet, kvalitetstänk och ansvarstagande.
Tjänsterna är förlagda till dagtid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Slipning och efterbearbetning av detaljer och produkter
• Avsyning och kvalitetskontroll av bearbetade produkter
• Förberedelse av material inför vidare produktion
• Hantering och förflyttning av gods med vagn eller truck (truckkort är meriterande)
• Daglig skötsel och underhåll av arbetsplats och utrustning
• Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa ett effektivt produktionsflödeÖvrig information
Arbetet är fysiskt krävande och tunga lyft kan förekomma. Vi söker dig som är noggrann, har god arbetsmoral och trivs med ett praktiskt arbete i produktionsmiljö.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av verkstadsarbete eller industriell produktion, gärna med tidigare erfarenhet av slipning eller liknande efterbearbetningsarbete. Du är van vid att arbeta praktiskt och har förståelse för vikten av kvalitet och noggrannhet i varje moment.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, trivs med att ta eget ansvar och har förmågan att planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Rollen kräver ett högt fokus på precision och att du kan leverera ett professionellt resultat även när tempot är högt eller arbetsuppgifterna varierar.
Du är en stabil och pålitlig medarbetare som uppskattar samarbete med kollegor samtidigt som du kan arbeta självständigt.
För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift, för att kunna förstå och följa säkerhetsföreskrifter, instruktioner och arbetsrutiner.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 32 VETLANDA Arbetsplats
Storebrogjuteriet AB Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9957303