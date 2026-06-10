VR söker Marknadskommunikatör (vikariat)
VR Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Nacka Visa alla marknadsföringsjobb i Nacka
2026-06-10
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Om VR
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden.
Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Är du vår nya kollega?
Brinner du för marknadsföring och kommunikation? Har du en förmåga att skapa förståelse och engagemang? Letar du efter en roll där du ges möjlighet att utveckla och förverkliga idéer och samtidigt leda kommunikationsinitiativ som spänner över flera kanaler och målgrupper? I så fall har vi tjänsten för dig!
Vi letar nu efter en ny kollega till vårt kommunikationsteam som vill vara en del i att utveckla kommunikationen, internt och externt, för att fler resenärer ska komma fram säkrare, snabbare och gladare till sina destinationer när de väljer att resa med oss!
Tjänsten är ett vikariat på minst ett år, med start i mitten av september 2026, där du bland annat kommer att ansvara för lokal marknadsföring och kommunikation för våra busskontrakt i Skåne.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett spännande arbete där du blir en viktig del i uppdraget att utveckla och genomföra den lokala marknadsföringen med syfte att öka antalet kollektivtrafikresenärer. Du rapporterar till VR:s kommunikationschef i Sverige och tillsammans har ni ett nära samarbete, där du får möjlighet att delta och bidra i olika spännande projekt och arbetsuppgifter kopplat till din unika kompetens och erfarenhet. Du kommer även ha ett tätt samarbete med andra kollegor inom kommunikation som finns placerade i Malmö, Stockholm och Helsingfors.
Vem är du?
Du är en nyfiken och innovativ marknadskommunikatör som drivs av att hitta nya utvecklingsmöjligheter! Du tar snabbt till dig nya arbetssätt och hittar vägar att lösa uppgifterna på. Du trivs i att arbeta i projektform och uppskattar kombinationen av att arbeta både självständigt och i team.
God språkkänsla krävs för att självständigt kunna formulera kommunikation som når fram till mottagarna. Du talar svenska och engelska flytande.
Du har en stark övertygelse om att okomplicerad och engagerande kommunikation, både externt och internt, är avgörande för att nå framgång. Och självklart har du fallenhet för just detta!
Som person är du nyfiken, självgående och lösningsorienterad. Du har gott omdöme, trivs i förändring och är trygg i att driva frågor framåt tillsammans med andra. Du gillar samarbete och har lätt för att skapa förtroende i olika delar av organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram lokala marknadsplaner i samråd med kollegor och trafikhuvudmän.
• Samarbeta med kommuner, näringsliv och andra trafikföretag för att hitta synergier som driver hela kundresan.
• Stödja lokala driftområden med internkommunikation.
• Arbeta löpande med att analysera marknad och omvärld, utvärdera och ständigt utveckla marknadsarbetet för att bidra till och nå trafikhuvudmannens övergripande mål.
• Vara delaktig i mediehantering och kriskommunikation.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Relevant utbildning inom media och kommunikation, marknadsföring eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta med digitala kommunikationskanaler, både externt och internt.
Erfarenhet av att genomföra marknadsföringskampanjer.
Erfarenhet avkris- och mediehantering.
God förståelse för varumärkesbyggande och strategisk kommunikation.
Erfarenhet av att ge råd och stöd i kommunikationsfrågor till olika delar av organisationen.
Erfarenhet av CMS-system (t.ex.SharePoint, WordPress, Episerver).
Vana att arbeta i bild- och layoutprogram (t.ex.Canva, Photoshop, InDesign).
Övrigt:
Tjänsten är ett vikariat på drygt ett år som kan komma att förlängas, med start i mitten av september. Placering i Sickla utanför Stockholm, men resor till Skåne kommer att ske på regelbunden basis.
Nyfiken? Välkommen med din ansökan!
Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka oss din ansökan. För att ta reda på om du är den vi söker innehåller vår rekryteringsprocess både personlighetstester och intervjuer. Har du frågor får du gärna höra av dig till Erik Söderberg, Kommunikationschef för VR i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437), https://www.vrsverige.com/
Sicklastråket 4 (visa karta
)
131 54 SICKLA Arbetsplats
VR i Sverige Jobbnummer
9957324