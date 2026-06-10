Verkstadstekniker till Maskin Väst - felsökning är halva nöjet
Maskin Väst AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan
2026-06-10
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Vill du arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där ingen dag är den andra lik?
Nu söker vi verkstadstekniker till vår anläggning i Trollhättan!
Hos oss får du arbeta med moderna entreprenadmaskiner i en varierande roll där både verkstadsarbete och fältservice ingår. Vi söker dig som trivs med problemlösning, gillar teknik och vill vara en del av ett företag med stark laganda och nära kundrelationer.
Om tjänsten
Som verkstadstekniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparationer av entreprenadmaskiner
Felsökning inom mekanik, hydraulik och el
Kundanpassning och utrustning av nya maskiner
Arbete både i verkstad och ute på fält
Servicebil finns tillgänglig för arbete ute hos kund.
Vi söker dig som:
Har god mekanisk förståelse och erfarenhet av entreprenadmaskiner
Har erfarenhet av service och reparationer
Kan felsöka med hjälp av elscheman och hydraulscheman
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt
Är positiv, social och gillar att arbeta i team
Har B-körkort
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
C-körkort
Truckkort
Traktor-/hjullastarkort
Erfarenhet av Huddig
Om Maskin Väst
Vi är ett företag med stort engagemang, hög kompetens och stark gemenskap. Hos oss blir du en viktig del av teamet och får möjlighet att utvecklas i en spännande och varierande roll.
Känner du att detta passar dig?
Tveka inte att höra av dig – vi berättar gärna mer!
Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 3 juli.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sonny Viktorsson
Rekryterande chef och platschef
072-240 81 15
eller
Åsa Karlsson
HR
054-80 83 98 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: sonny.viktorsson@maskinvast.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Verkstadstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskin Väst AB
(org.nr 556575-8082)
Kardanvägen 14 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskin Väst AB Jobbnummer
9957302