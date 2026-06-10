Lärare i fritidshem sökes till Skarpåkersskolan
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kramfors Visa alla förskollärarjobb i Kramfors
2026-06-10
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
På Skarpåkersskolan går cirka 300 elever, fördelade mellan förskoleklass, årskurs 1–3 och fritidshem. Undervisningen sker i åldersindelade klasser med tre-fyra klasser per årskurs. Skolan är belägen 1 km från Kramfors centrum med närhet till naturen. I nära anslutning till skolan finns utflyktsmål som bland annat lekplatser och skogar. Kommunens idrottsplats finns nära och ger möjlighet till spännande utmaningar och används såväl under skoltid som under fritidstid.
För att skapa en bra lärandemiljö för eleverna samverkar lärare, förskollärare och fritidshemspersonal mellan verksamhetsformerna. Personalen är organiserad i arbetslag där lärar- och fritidshemspersonal för respektive åldersgrupp ingår.
Fritidsverksamheten arbetar för att barnen ska få en meningsfull fritid genom att stödja deras utveckling, öva kreativitet och stärka förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är viktiga delar i fritidsverksamheten.
Vi söker nu en lärare i fritidshem!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem arbetar du utifrån fritidshemmets uppdrag för att stimulera elevernas utveckling och lärande i samarbete med skolans verksamheter. Utifrån läroplanen följer du den röda tråden mellan fritidshemmets och skolans pedagogiska planering. Tillsammans vill vi skapa en verksamhet som möter våra elever och deras föräldrars behov på bästa sätt.
I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets personal. Du kommer att ingå i ett arbetslag. I din roll har du även ett nära samarbete med klasslärare, i syfte att komplettera varandras kompetenser. Du är en nyckelperson i att se helheten för de elever som är både i skola och fritidshem. Fritidshemmet är ofta början och avslutet på elevens dag.
Öppning och stängning av fritidshemmet ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem eller lärare mot tidigare åldrar med inriktning fritidshem.
Vi ser att du:
• Har erfarenhet av utvecklingsarbete inom fritidshem och har stort engagemang och noggrannhet för att bedriva kvalitetsarbete inom fritidshemmet.
• Besitter goda strukturella och strategiska förmågor och har ett helhetsperspektiv på fritidshemmens utveckling.
• Har goda ledaregenskaper och gillar att arbeta tillsammans med andra i team.
• Har kunskaper inom IT, både i ditt eget arbete och i arbetet med elevernas lärmiljö och deras olika lärverktyg i våra verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Maria Eriksson maria.eriksson2@kramfors.se Jobbnummer
9957317