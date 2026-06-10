Svetsare till Råda Industries - varierat svetsarbete i ett härligt team
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2026-06-10
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Vill du vara med på vår tillväxtresa? Vi på Råda Industries är mitt i en spännande resa där vi fortsätter att utveckla vår produktion och stärka vårt erbjudande till kund. Därför vill vi nu bli ännu fler kunniga kollegor.
Just nu söker vi en noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad svetsare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du en betydelsefull roll i produktionen, god arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler, fina förmåner och möjlighet att utvecklas tillsammans med ett företag som växer.
Vi arbetar med mindre serier och specialanpassade uppdrag, vilket gör att arbetet blir omväxlande och att du får möjlighet att utvecklas löpande. Som svetsare blir du en viktig del av produktionen, där du utgår från tillverkningsunderlag och instruktioner kopplade till tillverkningsorder. Hos oss arbetar vi strukturerat och processtyrt, med kvalitet, noggrannhet och dokumentation som naturliga delar av vardagen.
Du kommer att svetsa i olika material, bland annat konstruktionsstål, rostfritt och aluminiumlegeringar. Arbetet omfattar olika storlekar och tjocklekar, ofta med fokus på mindre och medelstora detaljer. Det innebär att rollen passar dig som gillar ett varierat arbete där precision, ansvar och yrkesstolthet är viktigt.
Hos oss är svetsningen en viktig del av ett större produktionsflöde. Det du gör påverkar nästa steg i processen och slutresultatet till kund. Därför är det viktigt att du kan arbeta noggrant, följa instruktioner och samtidigt tänka lösningsorienterat när förutsättningarna varierar.
Vi arbetar med TIG, MIG och MAG, och du behöver ha kunskap inom samtliga tre svetsmetoder. Du behöver också vara trygg i att läsa tillverkningsunderlag, samt ha förståelse för att arbetet sker enligt givna processer och krav.
Rapportering och arbete kopplat till tillverkningsorder sker i vårt affärssystem Monitor.
Om dig
Vi tror att du trivs i en praktisk och strukturerad produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och noggrannhet är viktigt. Du har tidigare erfarenhet av svetsning och känner dig trygg i din yrkesroll, samtidigt som du är nyfiken på att fortsätta utvecklas.
Som person har du en positiv inställning, god arbetsmoral och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är samarbetsvillig, noggrann och gillar att se lösningar när andra ser problem.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta ett arbetssätt där vi följer instruktioner, arbetar utifrån tillverkningsorder och håller ordning på både kvalitet och dokumentation. Du gillar att förstå hur saker hänger ihop och har förmåga att arbeta strukturerat även när arbetsuppgifterna varierar.
En stor del av arbetsdagen handlar om att läsa ritningar, förstå tillverkningsunderlag och omsätta detta till ett noggrant utfört arbete i produktionen. Därför är det viktigt att du har god kunskap inom ritningsläsning och ett tekniskt intresse för svetsning och tillverkningsprocesser.
Vi är ett företag där alla behöver hjälpas åt. Det ställer krav på att du är prestigelös, flexibel och orädd för att prova nya arbetsuppgifter när det behövs. För att trivas hos oss behöver du också vara en lagspelare som bidrar till både arbetsgruppen och helheten.
Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, är ansvarstagande och har förmågan att leverera kvalitet i en produktion där varje detalj räknas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, hur du fungerar i teamet och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av svetsning
Kunskap inom TIG, MIG och MAG
God kunskap inom tillverkningsunderlag
God datavana och vilja att arbeta i system
God arbetsmoral
Samarbetsförmåga
Lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
Giltiga eller tidigare svetsarprövningar
Förståelse för WPS
Erfarenhet av kvalitetskontroll enligt ISO 5817 och ISO 10042
Teoretisk kunskap inom svetsning, exempelvis från tidigare studier
Erfarenhet av svetsning i konstruktionsstål, rostfritt och aluminiumlegeringar
Förståelse för olika tillverkningsprocesser
Erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats med hjärtat på rätta stället där vi är stolta över vårt arbete. Vår företagskultur genomsyras av kämpaglöd, ödmjukhet och ansvarstagande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetare trivs, får utrymme att vara sig själv och känner sig som en viktig del av helheten.
Hos oss får du ett varierat och praktiskt arbete i en produktion där kvalitet, yrkesskicklighet och samarbete står i fokus. Du blir en del av ett team som hjälps åt, tar ansvar och arbetar tillsammans för att leverera bra jobb till våra kunder.
Vi erbjuder:
Flexarbetstid
Friskvårdsbidrag
Privat sjukvårdsförsäkring
Utvecklingsmöjligheter
Individuell lönesättning
Arbete i en utvecklande produktionsmiljö
Arbetstid: Dagtid måndag–torsdag 07:00–16:00, fredag 07:00–14:45 med flexmöjligheter
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med start enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Teknikavtalet IF MetallSå ansöker du
Ansök genom att maila CV och personligt brev till ansokan@radaindustries.se
. Sista ansökningsdag är 2026-07-31
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.Om företaget
Råda Industries är en komplett partner inom metallbearbetning och vi har cirka 40 anställda. Tillsammans bedriver vi industriell verksamhet med fokus på kvalitet, kompetens och långsiktighet. Våra kunder finns inom flera olika branscher såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri. Vi arbetar nära våra kunder och är stolta över att leverera produkter och lösningar där varje detalj spelar roll.
Hos oss är produktionen i fokus. Vi gillar att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och med hög ansvarskänsla, men vi vill också ha en arbetsplats där människor trivs och där vi hjälps åt. För oss är varje jobb viktigt – och ju svårare uppdraget är, desto bättre trivs vi. Målet med vår resa framåt är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ansokan@radaindustries.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Råda Industries AB
(org.nr 556040-0896), https://radaindustries.se/
Fraktvägen 4 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Kontakt
Elin Berglund elin.berglund@radaindustries.se 0735147625 Jobbnummer
9957327