HR-specialist med uppdrag att utveckla chefer och ledare
Region Östergötland / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-06-10
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Känner du ett stort engagemang för ledarskapsfrågor? Vill du vara med och utveckla chefer och ledare inom Region Östergötland? Har du kunskap och erfarenhet inom området?
En av våra kunniga medarbetare har fått ett annat uppdrag i organisationen. Vi söker därför dig som i nära samarbete med kollegor vill utbilda inom området och bidra till utvecklingen av trygga och kompetenta chefer och ledare. Känner du igen dig i beskrivningen välkomnar vi din ansökan och hoppas du blir vår nya kollega.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som HR-specialist utgår du från regionens strategiska mål och planerar och genomför kompetensutvecklingsinsatser. Du kommer genomföra ledarutveckling i form av olika program som riktar sig till chefer och ledare i regionen. Exempelvis Utvecklande ledarskap för chefer, Kliniskt ledarskap för ST-läkare samt programmet Ledare men inte chef som riktar sig till de som har en ledarroll. Fördelning och genomförande av respektive program planeras tillsammans i arbetsgruppen, terminsvis. Under arbetsveckan genomför du de hel- eller halvdagsaktiviteter som ingår i respektive program, självständigt eller tillsammans med en kollega. Du samarbetar och får administrativt stöd av utbildningsadministratörer på enheten.
Du samverkar med gästföreläsare, andra funktioner inom regionen, kollegor inom HR med flera. En stor del av rollen innebär att läsa in sig på utbildningsmaterial, ta till sig ny forskning och omvärldsbevaka. Utifrån verksamhetens behov samt med hjälp av utvärderingar identifierar du behov av förbättring och utveckling inom området.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består i nuläget av fyra engagerade och kompetenta kollegor. Alla arbetar självständigt med sina uppdrag men ger varandra kollegialt stöd samt bidrar till varandras kompetensutveckling. Du kommer bli introducerad i uppdraget stegvis med hjälp av kompetensutveckling och stöd av erfarna kollegor. Successivt kommer du självständigt planera och genomföra uppdrag på egen hand.
På enheten finns totalt 20 medarbetare som med sina olika HR-kompetenser stödjer och utvecklar chefer och medarbetare i regionen. Här finns utvecklingsinriktade kollegor som hjälper varandra och har roligt tillsammans.
Om dig
Du har en akademisk examen inom beteendevetenskap eller annan eftergymnasial utbildning på högskolenivå som bedöms lämplig för tjänsten. Det är meriterande om du är certifierad handledare i Utvecklande ledarskap enligt Försvarshögskolans koncept.
Du har tidigare arbetat med ledar- och medarbetarutveckling på individ- och gruppnivå och är en van processledare. Du har erfarenhet och förmåga att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt. Det är meriterande om du har egen erfarenhet som chef eller ledare samt av arbete med förändringsledning.
Du har kunskap i teorier och modeller om ledarskap och medarbetarskap samt inom individ- och grupputveckling. Du är intresserad av nya forskningsrön och har förmåga att omsätta relevant forskning i praktiken.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och ha lätt för att skapa engagemang och delaktighet i det grupper du möter. Du anpassar dig utifrån ändrade omständigheter och är lyhörd för deltagarnas behov. Du är kommunikativ och mån om att utveckla och bevara goda relationer. Du är trygg och stabil som person, tar ansvar för din uppgift och driver självständigt dina uppdrag.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Klostergatan 19 C (visa karta
)
581 91 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
enhetschef
Helene Johansson helene.johansson@regionostergotland.se 010-1030526 Jobbnummer
9957312