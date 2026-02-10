Vi söker lagerarbetare!
Dina Arbetsuppgifter och Profil
Vi söker lagerpersonal till vår kund med verksamhet strax utanför Uppsala. Arbetet sker på ett modernt AutoStore-lager i en tempofylld miljö med fokus på effektivitet och noggrannhet.
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga lageruppgifter såsom inleverans, orderplock och packning, med stöd av AutoStore-system.
Arbetstid: Vardagar kl. 07:00-16:00
Krav och meriter:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och trivs i en tempofylld arbetsmiljö
Gärna har erfarenhet av lagerarbete (meriterande)
Har truckkort (meriterande)
Är detta din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
