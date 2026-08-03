Vi söker lager/terminalarbetare i Malmö!
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Burlöv Visa alla lagerjobb i Burlöv
2026-08-03
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Vi på Simplex Bemanning söker nu dig som vill arbeta som terminalarbetare på en modern terminal i Malmö. Du kommer främst att arbeta med sortering av gods, samt säkerställa att flödet genom terminalen håller hög kvalitet och tempo. Rollen innebär ständig rörelse och passar dig som gillar att ha många bollar i luften och en roll där det händer grejer!
Praktisk info:
Start: Omgående
Plats: Malmö
Omfattning: Deltid
Flexibilitet uppskattas – Morgon, kvälls- och nattpass kan förekomma.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av order
• Skanning och registrering i system
• Påfyllnad och enklare lagerarbete
• Kvalitetskontroll och säker hantering
Vi tror att du är
• Punktlig och kommer i tid – alltid
• Ansvarstagande och tar jobbet på allvar
• Utvecklingsinriktad och vill lära dig nya moment
• Positiv lagspelare som sprider bra energi
• Bekväm i ett högt tempo och att jobba mot tydliga mål
Meriterande (ej krav)
• Erfarenhet av lager/logistik
• Truckkort A/B
• God svenska och/eller engelska i tal och skrift
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog – från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
232 54 ÅKARP Jobbnummer
10020308