Vi bygger Sveriges bästa säljteam, vill du vara med?
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Du behöver inte ha arbetat med försäljning tidigare. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning.
Vi söker dig som är ambitiös, social och vill utvecklas i en miljö där prestation, gemenskap och personlig utveckling står i fokus. Hos oss får du utbildning från dag ett och lär dig allt du behöver för att lyckas inom försäljning.
Vi tror inte att erfarenhet avgör vem som blir bäst - vi tror att driv, vilja och rätt coachning gör det.
Vi söker dig som:
Vill utvecklas och bygga en karriär.
Motiveras av tydliga mål och möjligheten att påverka din inkomst.
Är social, positiv och gillar att träffa människor.
Är redo att lägga ner arbetet som krävs för att lyckas.
Hos oss får du:
Garantilön och en attraktiv provisionsmodell.
Utbildning och coachning från erfarna ledare.
Tydliga karriärmöjligheter.
Ett modernt kontor i Stockholm.
Ett sammansvetsat team med tävlingar, AW och högt engagemang.
Vi bygger inte bara ett företag - vi bygger Sveriges bästa säljteam.
Är du redo att bli en del av resan? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
10020305