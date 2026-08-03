Tekniker till vår kund på Hisingen

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Om tjänsten I rollen tar du hand om bilarna du får in från början till slut: du gör felsökningen, utför åtgärden och kontrollerar att allt är i ordning innan bilen lämnas tillbaka till kund. Arbetet varierar mellan rutinservice och mer omfattande reparationer. Du har nära dialog med servicerådgivarna och kollegorna i verkstaden, men får också stort förtroende att styra ditt eget arbete.
Tjänsten passar dig som vill ha ett stabilt uppdrag i en verkstad där kvalitet och ordning står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Service och underhåll enligt serviceprogram

Felsökning och reparation av mekaniska och elektriska fel

Byte av slitdelar och komponenter

Provkörning och slutkontroll innan bilen lämnas till kund

Samarbete med servicerådgivare och verkstadskollegor

Vi söker dig som

Har erfarenhet som fordonstekniker eller fordonsmekaniker

Har fordonsteknisk utbildning

Har B-körkort

Trivs med att ta eget ansvar för dina ärenden

Är noggrann, serviceinriktad och lätt att samarbeta med

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss

Placering: Hisingen, Göteborg Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163476-2128692".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
417 46  GOTHENBURG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10020282

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