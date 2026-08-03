Tekniker till vår kund på Hisingen
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-08-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om tjänsten I rollen tar du hand om bilarna du får in från början till slut: du gör felsökningen, utför åtgärden och kontrollerar att allt är i ordning innan bilen lämnas tillbaka till kund. Arbetet varierar mellan rutinservice och mer omfattande reparationer. Du har nära dialog med servicerådgivarna och kollegorna i verkstaden, men får också stort förtroende att styra ditt eget arbete.
Tjänsten passar dig som vill ha ett stabilt uppdrag i en verkstad där kvalitet och ordning står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Service och underhåll enligt serviceprogram
Felsökning och reparation av mekaniska och elektriska fel
Byte av slitdelar och komponenter
Provkörning och slutkontroll innan bilen lämnas till kund
Samarbete med servicerådgivare och verkstadskollegor
Vi söker dig som
Har erfarenhet som fordonstekniker eller fordonsmekaniker
Har fordonsteknisk utbildning
Har B-körkort
Trivs med att ta eget ansvar för dina ärenden
Är noggrann, serviceinriktad och lätt att samarbeta med
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Placering: Hisingen, Göteborg Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163476-2128692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
417 46 GOTHENBURG Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020282