Heltid som mötesbokare - Ingen erfarenhet krävs
Movere Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker nu både erfarna och oerfarna mötesbokare till vårt växande team med start i augusti 2026.
I rollen arbetar du heltid med att boka möten för en bred portfölj av attraktiva tjänster och produkter som efterfrågas av både privatpersoner och företag. Oavsett om du är ny inom försäljning eller har tidigare erfarenhet får du den utbildning, coachning och de verktyg som krävs för att lyckas.
Hos oss får du:
✔ Heltidsanställning med start augusti 2026
✔ Garantilön + provision utan tak
✔ Möjlighet att påverka din egen inkomst
✔ Gedigen utbildning och coachning från dag ett
✔ Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom företaget
✔ Ett engagerat team med hög energi och stark gemenskap
✔ Moderna lokaler och en inspirerande arbetsmiljö
Vi söker dig som:
✔ Är social och tycker om att prata med människor
✔ Är driven och motiveras av att arbeta mot tydliga mål
✔ Har en positiv inställning och vill utvecklas både personligt och professionellt
✔ Trivs i ett högt tempo och gillar utmaningar
✔ Är ansvarstagande och vill bidra till teamets framgång
Tidigare erfarenhet av försäljning eller mötesbokning är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning, drivkraft och vilja att lära dig.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsterna så snart vi hittar rätt personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
10020279