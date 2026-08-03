Enhetschef IT-utveckling till Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Datajobb / Upplands Väsby Visa alla datajobb i Upplands Väsby
2026-08-03
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva utvecklingen av IT i en växande kommun? I Upplands Väsby kommun satsar vi på digitala lösningar som förenklar vardagen för våra invånare och medarbetare. Som enhetschef för IT-utveckling ansvarar du för att samla och förstärka kommunens kompetens inom IT‐samordning, arkitektur, integration- och automations utveckling.
Vi erbjuder dig
Här får du möjlighet att komma in och leda en nystartad enhet med kompetenta medarbetare.
Hos oss blir du en del i en kommun där digitaliseringstakten är hög och behovet av en stabil IT-miljö är grunden. Digitaliseringen av samhällsuppdraget har kommit långt och nu behöver vi ta nästa steg för möta morgondagens behov och krav Här finner du en organisation med korta beslutsvägar och hög flexibilitet. Det möjliggörs av god upparbetad tillit från våra verksamheter, kompetenta kolleger och ett solitt tekniskt fundament.
För att du ska känna dig trygg som chef och kontinuerligt kompetensutvecklas håller vi regelbundna utbildningar, ett ledarforum fyra gånger per år för kommunens alla chefer, möjlighet att delta i ett mentorprogram och i vårt nya ledarskapsprogram. Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
IT-utveckling är en del av IT & kontorsservice tillsammans med enheterna IT-servicedesk, IT-drift samt Facility management.
Enheten ansvarar för att kontinuerligt vidareutveckla en modern, stabil och sammanhållen IT-miljö som uppfyller kommunens tekniska krav, stödjer verksamheternas behov och skapar förutsättningar för att de kan agera som en del av en helhet.
Enheten består idag av 10 medarbetare och arbetet utgår från vårt kontor i centrala Upplands Väsby, med flexibilitet att arbeta på distans. Som enhetschef är det viktigt att du kan ta dig till kontoret och ut till verksamheterna vid behov.Om tjänsten
Som enhetschef för IT-utveckling ansvarar du för att leda enhetens arbete utifrån utveckling och samordning.
Enheten består av ett utvecklingsteam med kompetens inom integrationer, digitala stöd och lösningar som binder samman verksamheterna. Teamet skapar förutsättningar för automation och stärker datadrivet beslutsfattande genom att tillgängliggöra, strukturera och nyttiggöra data. Enheten består även av samordning och strukturerad förvaltning av kommunens förutsättningstekniska IT‐objekt. Teamet ansvarar för en samlad IT-arkitektur, tydlig helhetsbild samt säkerställa att kommunens utveckling sker i en gemensam riktning.
Du är en trygg person som axlar ansvaret för verksamhet-, budget-, personal- och arbetsmiljö. Med ett tillitsbaserat ledarskap leder du, fördelar och följer upp arbetet inom enheten och kommunicerar tydligt förväntningar. Du motiverar och utvecklar medarbetare samt ansvarar för enhetens kompetensförsörjning. I och med det genomför du rekrytering samt medarbetar- och lönesamtal. Du kommer ansvara för och driva hållbar IT-utveckling och att våra förändringar är i linje med det.
Du agerar ambassadör för oss som stödfunktion i kontakt och vid samverkan med såväl interna som externa parter. Tillsammans med tre chefskollegor ingår du i ledningsgruppen inom kontorsservice. Här förväntas du bidra till avdelningens övergripande utvecklingsarbete och agera utifrån laget före jaget genom att initiera och medverka till samverkan. Ledningsgruppen leds av avdelningschefen för IT & kontorsservice som även är din närmaste chef.
Inför anställning genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
En för arbetsuppgifterna relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med IT-utveckling, förvaltning och IT-arkitektur
God administrativ förmåga, med erfarenhet av planering, budgetering, uppföljning och dokumentation
Erfarenhet av att arbeta som chef och ledare inom offentlig sektor
Erfarenhet av ansvar för budgetering och resultatuppföljning
Erfarenhet av upphandling och LOU
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta utifrån Pm3
Som enhetschef behöver du ha en förmåga att planera och organisera arbetet på ett systematiskt och effektivt sätt. Din stabilitet gör att du har förmågan att fatta genomtänkta beslut och agera som en trygg ledare som skapar förtroende för både ditt team och andra. Som ledare har du en stark förmåga att bygga relationer och samarbeta effektivt med olika delar av organisationen. Du är lyhörd för andras behov och perspektiv, och du engagerar dig i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där teamet arbetar mot gemensamma mål. Din analytiska förmåga gör att du kan prioritera rätt insatser, fatta strategiska beslut och förutse långsiktiga konsekvenser för verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Dragonvägen 86 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Louise Berg louise.berg@upplandsvasby.se 0859097805 Jobbnummer
10020275