Förrådsmedarbetare till Hjälpmedelsverksamheterna
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2026-08-03
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Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
Anställningserbjudande
Hjälpmedelsverksamheterna är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde och bedriver en verksamhet som varje år gör skillnad för tusentals människor. Samtliga medarbetare hos oss har ett starkt engagemang för att stödja personer som är i behov av extra hjälp. Vi är en trygg och långsiktig arbetsgivare.
Vi söker nu en medarbetare till en utvecklande och omväxlande tjänst inom lager och logistik. Tjänsten innebär arbete i en verksamhet där noggrannhet och ansvarstagande är centralt, då våra insatser har direkt betydelse för patienters vardag.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Enheten Lager och Transport består av cirka 30 medarbetare och hanterar omkring 56 000 hjälpmedelsbeställningar och leveranser per år.
På lagret utförs sedvanliga lageruppgifter såsom in- och utleverans. Vårt logistikflöde är mer komplext än i många andra lagerverksamheter, och vi använder ett lagersystem som är särskilt anpassat efter vårt arbetssätt. En stor del av registreringen i systemet sker manuellt, med relativt få kontrollpunkter, vilket ställer höga krav på noggrannhet. En betydande del av arbetsuppgifterna består i att kontrollera hjälpmedel vid både in- och utleverans. Eftersom våra patienter ofta är beroende av sina hjälpmedel är det avgörande att varje steg i logistikflödet hanteras korrekt.Kvalifikationer
Mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i och förstå ett komplext logistikflöde. Samt tillhörande IT-system (Sesam).
Dokumenterad erfarenhet av arbete på lager, inklusive stor vana vid administrativa uppgifter kopplade till lagerhantering.
Mycket god samarbetsförmåga och vana vid arbete i grupp.
Erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter är starkt meriterande.
God förmåga att arbeta strukturerat och noggrant.
Intresse för och trivsel med fysiskt arbete, då tjänsten innebär att gå och stå under större delen av arbetsdagen.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Övrig information
Våra lokaler är belägna i Fruängen/Älvsjö. Närmaste tunnelbanestation är Fruängen.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kl. 08.00–16.45.
Tjänsten är på heltid med omgående start.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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123 25 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Lager och transport Kontakt
Kommunal, Nurgul Dinler 010-4429009 Jobbnummer
10020294