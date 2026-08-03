DevOpsutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en nyckelroll i en teknisk miljö där utveckling, byggflöden och leverans behöver fungera sömlöst tillsammans. Du kombinerar praktiskt arbete med pipelines, byggmiljöer och stödsystem med ett tydligt samordningsansvar mellan utvecklingsteamet och en central Dev/Ops- och IT-stödorganisation. Rollen passar dig som trivs när du får skapa struktur, lösa tekniska hinder och få olika parter att arbeta mot samma mål.
Du rör dig mellan teknik och samverkan i vardagen. Det innebär att du både bidrar i mjukvarunära frågor och driver dialogen framåt när beroenden, prioriteringar eller leveransflöden behöver synkas. Du får ett systemövergripande perspektiv och en viktig roll i att stärka kvaliteten i leveranserna. Det här är särskilt intressant för dig som vill kombinera DevOps med stort inflytande och nära samarbete.
ArbetsuppgifterDu driver och vidareutvecklar pipelines, byggmiljöer och relevanta stödsystem.
Du samordnar arbetet mellan interna team och den centrala Dev/Ops- och IT-stödorganisationen.
Du säkerställer att leveransprocesser håller hög kvalitet och möter verksamhetens behov.
Du identifierar och löser tekniska utmaningar ur ett systemövergripande perspektiv.
Du coachar kollegor och bidrar till en prestigelös och lösningsorienterad kultur.
Du skapar struktur i en komplex teknisk vardag och driver frågor från behov till genomförande.
KravDu har erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Du har god förståelse för DevOps och CI/CD.
Du är van att arbeta med pipelines, byggmiljöer och leveransprocesser.
Du kommunicerar tydligt och trivs i en roll med många kontaktytor.
Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och tar gärna initiativ i nya situationer.
Du har förmåga att se helheten och förstå hur tekniska beslut påverkar leveransen.
Du motiveras av att stötta andra och dela med dig av kunskap i teamet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163584-2128717". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10020296