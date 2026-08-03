Senior Handledare inom socialpsykiatri
Avaron AB / Psykologjobb / Söderhamn Visa alla psykologjobb i Söderhamn
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där din handledning gör direkt skillnad för en personalgrupp som arbetar nära brukare med omfattande och komplex problematik inom socialpsykiatri, missbruk och social utsatthet. Miljön ställer höga krav på professionellt förhållningssätt, trygghet i bemötandet och förmåga att göra riskbedömningar i vardagen. Genom kvalificerad handledning hjälper du verksamheten att stärka kompetens, samsyn och arbetsmiljö i situationer som kan präglas av hot, våld och andra utmanande beteenden.
Du arbetar nära medarbetare och chef med fokus på reflektion, lärande och konkreta verktyg som fungerar i praktiken. Det här är en meningsfull roll för dig som vill använda din specialistkompetens för att skapa större trygghet både för personalen och för dem verksamheten stöttar.
ArbetsuppgifterDu genomför regelbunden grupphandledning för verksamhetens medarbetare.
Du stöttar personalen i analys och bearbetning av aktuella komplexa ärenden.
Du bidrar med kunskap och metoder inom bemötande, lågaffektivt förhållningssätt, riskbedömning, konflikthantering samt hantering av hot och våld.
Du skapar utrymme för reflektion, lärande och samsyn i personalgruppen.
Du hjälper arbetsgruppen att utveckla strategier för att hantera stress och osäkerhet i arbetet.
Du anpassar handledningens innehåll utifrån verksamhetens behov och aktuella utmaningar.
Du bidrar till att stärka ett gemensamt professionellt förhållningssätt och en mer hållbar arbetsmiljö.
KravDu har relevant utbildning, exempelvis som psykolog, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms relevant för uppdraget.
Du har utbildning i handledning, exempelvis handledarutbildning, eller motsvarande dokumenterad kompetens inom professionell handledning.
Du har erfarenhet och kunskap inom socialpsykiatri eller närliggande verksamhet.
Du har erfarenhet av handledning av personalgrupper inom socialt arbete, vård eller omsorg.
Du har erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa, samsjuklighet och komplexa stödbehov.
Du har erfarenhet av att handleda personal i ärenden som innefattar komplexa ärenden och utmanande beteenden.
Du har kompetens inom konflikthantering, lågaffektivt bemötande och professionellt bemötande.
Du har kunskap om relevant lagstiftning och styrande regelverk inom området.
Du har erfarenhet av minst ett liknande uppdrag inom LSS-verksamhet med personer med samsjuklighet och komplex psykiatrisk problematik, där du har stöttat personal i hantering av komplexa och svåra ärenden.
Du uttrycker dig flytande på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163581-2128720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Söderhamn Stn (visa karta
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826 40 SÖDERHAMN Jobbnummer
10020300