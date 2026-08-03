BI-plattformsansvarig Qlik Sense
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll för en affärskritisk BI-plattform i en samhällsviktig verksamhet. Här får du ett övergripande ansvar för leveranser kopplade till BI och för den fortsatta utvecklingen av Qlik Sense-plattformen. Rollen kombinerar teknisk förståelse med ledning, prioritering och nära samverkan med både verksamhet och IT.
Du ansvarar för att planera kapacitet och resurser, säkerställa att prioriterade behov omsätts i leveranser med rätt kvalitet och driva arbetssätt som stödjer en stabil och hållbar plattform. Tillsammans med lösningsarkitekt arbetar du för att plattformen är välfungerande, driftsäker och byggd med fokus på informationssäkerhet och stabilitet. Du sätter ramar för hur Qlik Sense-applikationer används, hur behörighetsstrukturer utformas och hur utvecklingen följer etablerade standarder.
Det här är en roll för dig som vill påverka både plattformens utveckling och teamets arbetssätt i en komplex miljö där BI gör verklig skillnad i verksamheten.
ArbetsuppgifterDu leder och stöttar Qlik-teamet i det dagliga arbetet enligt Scrum.
Du driver och koordinerar vidareutvecklingen av BI-plattformen tillsammans med lösningsarkitekt.
Du planerar kapacitet, resurser och prioriteringar för att skapa framdrift i leveranserna.
Du leder workshops och möten med relevanta samarbetspartner för att fånga behov och säkra rätt väg framåt.
Du säkerställer tydlig kommunikation i pågående leveranser och återkopplar löpande till produktledning.
Du presenterar status, rekommendationer samt risker och beroenden för styrgrupp och andra intressenter.
Du följer upp incidenter tillsammans med andra ledande roller inom enheten.
Du sätter riktlinjer och principer för användning av Qlik Sense-applikationer och behörighetsstrukturer.
KravDu har minst 5 års erfarenhet av utveckling och/eller tekniskt ansvar för lösningar baserade på Qlik Sense.
Du har minst 5 års erfarenhet som projekt- eller programledare för projekt inom komplexa it-lösningar.
Du har hög förmåga att leda och fördela arbete i utvecklingsteam samt att föra dialog med arkitekter, verksamhet, produktägare, ansvariga för källsystem och andra intressenter.
Du har minst 5 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare och har arbetat med verksamhetsbehov och verksamhetsanalys.
Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan IT och verksamhet eller affärssida.
Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av datamodellering i datawarehousemiljö, exempelvis Data Vault och dimensionsmodellering.
Dokumenterad erfarenhet av flera olika dataplattformar och verktyg för beslutsstödsarkitekturer, från on-premise till cloudbaserade lösningar, såsom Informatica, Oracle, Qlik Sense och DL Cloudera.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla arbetssätt inom agila team enligt Scrum.
Dokumenterad erfarenhet av Jira och Confluence, inklusive backlog refinement.
Dokumenterad erfarenhet av en operativ ledarroll med personal- och resultatansvar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163577-2128723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10020304