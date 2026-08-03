Erfaren Admininstratör till kund i Stockholm!
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en erfaren administratör för en kund i Stockholm där du kommer arbeta med nationell sjöfartstillsyn främst inom centralbokningen av tillsyn för fartyg.
Om uppdraget Uppdraget har start så snart som möjligt och förväntas pågå i 2 år.
Omfattningen är 100% heltid. I uppdraget kommer det finnas möjlighet till distansarbete med uppskattningsvis 3 dagar i veckan. Omfattningen på distansarbete kan emellertid variera under avtalstiden beroende på arbetsuppgifter. Förutsättningar för och planering av distansarbete ska överenskommas med ansvarig chef.
Uppdraget utförs i Kista men fr.o.m mars 2027 kommer det utföras i Solna.
Enstaka resor kan förekomma inom uppdraget.
Dina arbetsuppgifter
Planera och boka tillsyn/besiktning av fartyg och rederier
Arbeta i enhetens tillsynssystem
Bereda beslut, certifikat och intyg
Diarie- och arkivvård samt hantera funktionsbrevlådor
Vara ett stöd för sektionens chef, fartygsinspektörer och handläggare
I tjänsten kan även nedan arbetsuppgifter förekomma:
Sköta administrativa rutiner
Planera och samordna
Arbeta utifrån fastlagda rutiner
Vara ett operativt stöd för verksamheten
Formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
Hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
Hantera många kontakter med anställda och allmänhet
Göra kalenderbokningar, mötesbokningar
Utföra reseplanering
Fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Vara tillgänglig för digital intervju 19-20 augusti.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14 augusti.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärden, Pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162544-2128707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10020291