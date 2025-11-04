Vi söker en till stjärna!
2025-11-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Rentiva har funnits sedan 2016 och har sitt säte i Bodens kommun.
Som anställd här på Rentiva har ni möjligheten till att teckna gymkort på Strand Fysio Center här i Boden.
Vi söker dig som är lyhörd, punktlig och har ett öga för detaljer. Tidigare erfarenheter inom lokalvård är meriterande och vi kommer att lära dig allt du behöver veta.
Du som söker måste ha körkort.
Du måste kunna förstå och göra dig förstådd på svenska. Engelska är meriterande.
Tjänsten är på 50%, 6 månaders provanställning med chans till fast anställning och högre %.
Arbetsdagarna börjar kl 05.30
Arbete på lördagar kan förekomma!
Tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt person, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor om denna tjänst kontakta Cecilia eller Marcus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: cecilia.ek@rentivaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
http://www.rentivaab.se
För detta jobb krävs körkort.
Delägare
Marcus Fjällborg m.fjallborg@hotmail.com 0703494779 Jobbnummer
9587362