Distribution/Fjärr C och CE chaufförer
Halmstads Delivery AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-06-16
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Frihet bakom ratten. Trygghet i teamet.
Som chaufför tillbringar du stora delar av arbetsdagen på egen hand.
Du planerar, tar ansvar och löser utmaningar längs vägen. Friheten är en av anledningarna till att många valt yrket från början.
Men även om du arbetar själv ute på vägarna ska du aldrig behöva känna dig ensam.
På Delivery är du en del av Team Delivery – ett lag som stöttar varandra, hjälper till när det behövs och tillsammans ser till att varje leverans kommer fram.
Därför väljer chaufförer Delivery
✔ Frihet under ansvar
✔ Moderna fordon och bra arbetsverktyg
✔ En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet
✔ Ett engagerat team och nära kontakt med trafikledningen
✔ Möjlighet att utvecklas och ta nya steg i yrket
✔ En arbetsplats där du blir sedd och uppskattad
Varje dag ser vi till att företag och människor får det de behöver. Bakom varje leverans finns chaufförer som tar ansvar, löser problem och får logistiken att fungera.
Det är ett viktigt jobb. Och vi tycker att de som gör det förtjänar en bra arbetsplats.
Vi söker dig som
Har C- eller CE-behörighet
Har giltigt YKB
ADR styckegods
Är ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med frihet under ansvar
Vill vara en del av ett lag där alla bidrar
Välkommen till Team Delivery
Vi rekryterar löpande inför hösten och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök redan idag via Platsbanken.se.
Vill du veta mer om oss, vårt team och hur det är att arbeta på Delivery?
Besök gärna halmstaddelivery.se.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Maila din ansökan till jobb@halmstaddelivery.se
E-post: jobb@halmstaddelivery.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C och CE chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Delivery AB
(org.nr 556525-1179) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstads Delivery AB Jobbnummer
9967042