Distriktschef till Fordonsbesiktning region Syd!
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2026-06-16
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Vill du kombinera hands-on ledarskap med kundkontakt och dagliga besiktningar i en roll där du verkligen gör skillnad? Då är detta jobb för dig! Som Distriktschef får du en central roll i att leda, utveckla och kvalitetssäkra ditt distrikt.
Vi söker nu en Distriktschef till distrikt Syd 5 som består av:
Värnamo
Växjö
Kalmar
Om rollen
Som Distriktschef för Fordonsbesiktning har du en central roll i att säkerställa effektivitet, kvalitet och säkerhet i den dagliga driften inom ditt distrikt. Du har både operativt och ekonomiskt ansvar och deltar aktivt i produktionen med besiktningar. Ditt ansvar innefattar även kvalitetssäkring, arbetsmiljö och kundrelationer, samt uppföljning och rapportering av verksamhetens prestationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ledning och fördelning av arbete inom distriktet för att säkerställa effektivitet och kvalitet.
Ansvar för att upprätthålla hög servicenivå och kundnöjdhet.
Genomföra och följa upp medarbetarsamtal och delta i kompetensuppföljning.
Rekrytera, utbilda och utveckla personal inom distriktet.
Ansvara för utbildning och introduktion av nya tjänster och produkter.
Delta i produktionen, upprätthålla certifikat och besiktiga fordon.
Hålla informationsmöten för personalen om kvalitet, teknik, arbetsmiljö och ekonomi.
Bygga och vårda kundrelationer samt ansvara för försäljning till företags- och privatkunder.
Fatta beslut om lokala investeringar, inköp och underhållsaktiviteter.
Din profil
Detta är en bred och ansvarsfull roll för dig som vill kombinera ledarskap med operativt arbete och har ett öga för både kvalitet och kundrelationer. Vi söker dig som är en inspirerande ledare med förmågan att motivera och engagera dina medarbetare. Du är affärsmässig och har en stark organisatorisk förmåga som hjälper dig att effektivt hantera flera uppgifter samtidigt och sätta rätt prioriteringar. Som kommunikativ och förtroendeingivande person är du även skicklig på att bygga långsiktiga relationer, både internt och externt.
Erfarenhet från bilbesiktning och/eller teknisk fordonskontroll är ett krav.
För att vara aktuell har du:
K1 Certifikat (nuvarande eller tidigare innehav accepteras).
Körkortsbehörighet (manuell).
Ledaregenskaper (tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande).
Utbildning inom teknik, helst på gymnasie- eller högskolenivå.
Tillgång till bil.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom sin bransch. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - din utveckling är därför värd att satsa på! Genom interna och externa utbildningar kommer din kompetens ständigt att utvecklas. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och kompetenta ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position, då har du kommit rätt.
Övrig information
Placeringsort: Du utgår från din hemmastation med resor till övriga stationer i ditt distrikt Omfattning: Tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Start: Efter överenskommelse
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Regionchef Olof Sjöberg, kontaktuppgifter nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
DEKRA verkar för en trygg och drogfri arbetsmiljö. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete genomför vi slumpmässiga drogtester under året.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
Tullslätten 2A, 392 53 Kalmar, Sweden (visa karta
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392 53 KALMAR Arbetsplats
Dekra Automotive Kontakt
Olof Sjöberg olof.sjoberg@dekra.com Jobbnummer
9967014