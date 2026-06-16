Ämneslärare bild,hkk, ma/tk vikariat
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2026-06-16
, Sundsvall
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, Härnösand
, Nordanstig
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, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Vikarier sökes till Arenaskolan – HKK, bildsamt Matematik/Teknik
På grund av bla föräldraledigheter söker vi nu engagerade lärare för tidsbegränsade vikariat
Vill du arbeta på en skola där relationer, trygghet och undervisning står i centrum? Nu söker Arenaskolan två engagerade lärare som vill vara med och skapa en tillgänglig, utvecklande och inspirerande skolmiljö för våra elever i årskurs 7–9.
Vi söker:
Lärare i hem- och konsumentkunskap samt bild
samt
Lärare i matematik och teknik
Hos oss blir du en viktig del av ett lärteam där samarbete, elevfokus och professionellt lärande är en naturlig del av vardagen.
Om Arenaskolan
Arenaskolan är en högstadieskola med idrottsprofil där vi arbetar utifrån våra värdeord idrott, gemenskap och framgång. Vi tror på att goda relationer, hög tillgänglighet i undervisningen och trygghet skapar de bästa förutsättningarna för lärande.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
har förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor
arbetar strukturerat och har ett tydligt ledarskap i klassrummet
ser möjligheter och anpassar undervisningen utifrån elevers olika behov
vill bidra till både elevers kunskapsutveckling och en positiv skolkultur
Vi erbjuder:
engagerade kollegor och väl fungerande lärteam
en arbetsplats med höga ambitioner och stort hjärta
möjlighet att göra verklig skillnad i ungdomars vardag
ett nära ledarskap och goda möjligheter till samarbete
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få lära känna dig!
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:
uppvisa giltig ID-handling
vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis
kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisa giltigt körkort
vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Vid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 36 SÖRBERGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Rektor
Annelie Granö-Sörell annelie.grano-sorell@timra.se +46701040744 Jobbnummer
9967037