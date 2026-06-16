Scrum Master / Objektledare - eMobility & Fordonsutveckling
Selectus Bemanning AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-16
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Vill du arbeta i en central roll inom framtidens elektrifierade transportlösningar? Vi söker nu en erfaren Scrum Master / Objektledare till ett etablerat och välfungerande agilt team som arbetar med elscheman och kabelstamsutveckling för busschassin med fokus på eMobility.
I rollen får du en nyckelposition där du ansvarar för koordinering, planering och uppföljning av aktiviteter kopplade till elsystem och fordonsutveckling. Du fungerar som länken mellan projektets intressenter och konstruktionsorganisationen samtidigt som du säkerställer att projektets milstolpar levereras enligt plan.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Koordinera och följa upp aktiviteter kopplade till komponenter i testfordon.
Planera och säkerställa framtagning av elscheman och kabelstammar för pågående projekt.
Följa upp avvikelser och driva korrigerande åtgärder.
Säkerställa leverans av projektmilstolpar enligt uppsatt tidplan.
Rapportera status, risker och framdrift i projekt- och styrgruppsmöten.
Stödja konstruktions- och utvecklingsteamet i det dagliga arbetet.
Skapa god samverkan mellan olika funktioner och intressenter.
Bidra till ett positivt, engagerat och högpresterande teamklimat.
Stötta förbättringsarbete och koordinering inom linjeorganisationen.
Vi söker dig som har
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elteknik, maskinteknik eller motsvarande teknisk utbildning.
Minst 5 års erfarenhet av konstruktion, utveckling eller tekniskt ingenjörsarbete.
Dokumenterad erfarenhet av planering, koordinering och uppföljning av projektaktiviteter.
God förmåga att arbeta i tvärfunktionella team och projektmiljöer.
Stark kommunikativ förmåga och vana att hantera många intressenter.
Flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från Scania eller TRATON.
Erfarenhet av kabelstamskonstruktion i Saber.
Tidigare arbete inom fordonsindustrin eller elektrifieringsprojekt.Dina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att koordinera komplexa projektmiljöer. Du har lätt för att bygga relationer, skapa engagemang och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Samtidigt kan du växla mellan tekniska detaljer och ett övergripande projektperspektiv när situationen kräver det.
Om uppdraget
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragslängd: 12 månader med god möjlighet till förlängning
Arbetsplats: På plats på kontoret 5 dagar per vecka
Start: Enligt överenskommelse
Språk: Engelska
Detta är en spännande möjlighet att arbeta i framkant av elektrifieringen och bidra till utvecklingen av framtidens hållbara transportlösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925052-2056679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB (visa karta
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151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
9967033