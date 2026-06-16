Hemstädare Upplands Väsby - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Upplands Väsby Visa alla städarjobb i Upplands Väsby
2026-06-16
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, Sollentuna
, Täby
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HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I UPPLANDS VÄSBY – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM! ✨
Vill du ha ett aktivt och självständigt arbete där du får göra skillnad i människors vardag?
På Hemfrid hjälper vi våra kunder att få mer tid till det som är viktigt för dem. Som hemstädare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som varje dag levererar service i världsklass.
Just nu söker vi fler kollegor till Märsta och närliggande områden!
Därför ska du välja Hemfrid
Trygg anställning med kollektivavtal Fast månadslön Tjänst på 75 % Ersättning för resor mellan kunder när du använder egen bil Betald restid under arbetsdagen Tjänstepension och försäkringar Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år Gratis mobilabonnemang Introduktion och utbildning inom hemstädning och service Stöd från Field Lead och kollegor
Teamaktiviteter och gemenskap
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och vara en del av en inkluderande och internationell arbetsplats.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Tycker om att ge god service • Är noggrann och ansvarstagande • Trivs med att arbeta självständigt • Har en positiv inställning och gillar att möta människor • Är flexibel och uppskattar varierande arbetsdagar • Talar svenska eller engelska • Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00 • Har B-körkort och tillgång till egen bil
Extra plus om du har erfarenhet av:
• Städning • Serviceyrken • Kundkontakt
Ansök redan idag!
Besök www.hemfrid.se/karriar
för att läsa mer och skicka in din ansökan.
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Hemfrid! 💙 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837686-2056672". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9967025