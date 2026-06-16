Vi söker en noggrann och pålitlig städare

Erikas städservice i Oxelösund AB / Städarjobb / Oxelösund
2026-06-16


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Vi söker en nogrann och pålitlig städare.
Vi söker en engagerad städare för att utföra städning hos våra kunder. Arbetsuppgifterna består bland annat av hemstädning, flyttstädning, kontorsstädning och andra förekommande städuppgifter.
Vi söker dig som:
Är nogrann och ansvarstagande
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Kan arbeta självständigt och i team
Är punktlig och pålitlig

Tidigare erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info@erikasstadservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Erikas städservice i Oxelösund AB (org.nr 559220-3698)
Torggatan 4 (visa karta)
613 30  OXELÖSUND

Arbetsplats
Oxelösund och Nyköping

Kontakt
Erika Vergara
info@erikasstadservice.se
0703047283

Jobbnummer
9967012

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