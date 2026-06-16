Vi söker en noggrann och pålitlig städare

Vi söker en nogrann och pålitlig städare. Vi söker en engagerad städare för att utföra städning hos våra kunder. Arbetsuppgifterna består bland annat av hemstädning, flyttstädning, kontorsstädning och andra förekommande städuppgifter. Vi söker dig som: Är nogrann och ansvarstagande Har en positiv inställning och god servicekänsla Kan arbeta självständigt och i team Är punktlig och pålitlig
Tidigare erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.