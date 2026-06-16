Identity Access Management Analyst
Cool Company Skandinavien AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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Job description
We are seeking two experienced consultants to support a comprehensive identity and access management (IAM) enhancement program.
Tasks:
• leading initiatives to centralize Active Directory delegations, standardizing directory structures, and enforcing credential hygiene across system accounts
• implementing key security measures to limit local administrator privileges on endpoints by redesigning the elevation request process and enforcing time-bound access policies
• onboarding critical servers into a centralized Privileged Access Management (PAM) solution and integrating PAM with our Security Information Event Management (SIEM) system for real-time monitoring
• following established Jira tasks and delivering measurable improvements aligned with KPIs related to visibility, consistency, security, and access governance Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: viktor.kron@coolcompany.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IAM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cool Company Skandinavien AB
(org.nr 556432-8390) Jobbnummer
9967045