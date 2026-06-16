Rekondare Falun
Olles Bilrekond AB / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2026-06-16
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Rekondare till Olles Bilrekond i Falun
Vill du arbeta med bilar i ett företag som växer snabbt?
Olles Bilrekond söker nu en driven och noggrann rekondare till vår anläggning i Falun.
Vi söker dig som gillar att arbeta med händerna, har öga för detaljer och vill utvecklas tillsammans med ett företag som har ambitionen att bli Sveriges ledande rekondkedja.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som rekondare hos oss kommer du att arbeta med allt från tvätt och invändig rengöring till polering, lackskydd och leveransförberedelser.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Invändig och utvändig rekonditionering
Polering och lackförädling
Applicering av keramiska lackskydd
Tvätt och underhåll av kund- och lagerbilar
Kvalitetskontroller innan leverans
Säkerställa att arbetet utförs enligt våra rutiner och kvalitetskrav
Vem är du?
Vi tror att du:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs i ett högt tempo
Tar ansvar för ditt arbete
Har god arbetsmoral
Är positiv och bidrar till en bra stämning i teamet
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av rekond, bilvård eller liknande arbete är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att lära sig.
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Ett växande företag med stora ambitioner
Möjlighet att utvecklas inom bilvård och rekond
Ett sammansvetsat team med höga mål
Intern utbildning inom våra arbetsmetoder
Prestationsbaserade bonusmöjligheter
Bonus och utveckling
Hos oss belönas engagemang, kvalitet och prestation.
För medarbetare som visar driv, lojalitet och levererar goda resultat finns utökade incitamentsprogram och utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Om Olles Bilrekond
Olles Bilrekond är en av Sveriges snabbast växande rekondkedjor med flera anläggningar runt om i landet.
Vi bygger vår verksamhet på:
Hög kvalitet
Effektivitet
Ansvarstagande
Kundnöjdhet
Vårt mål är tydligt – att bli Sveriges ledande rekondkedja.
Vill du vara med på resan? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: olle@ollesbilrekond.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olles Bilrekond AB
(org.nr 559412-8513)
Ingarvsvägen 12 (visa karta
)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olles Bilrekond Falun Jobbnummer
9967001