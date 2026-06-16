Servicetekniker vagnsunderhåll
Kiruna Wagon AB - Gällivare / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gällivare Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gällivare
2026-06-16
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Kiruna Wagon, ett framstående verkstadsföretag baserat i Malmfälten, söker engagerade och teknikintresserade individer att ansluta sig till vårt starkt sammansvetsade underhålls ochproduktionsteam.
Vi är specialister inom järnvägslogistik och underhåll samt levererar innovativa lösningar för tågvagnstransporter till världsledande industriverksamheter.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
På huvudstationeringsort i Gällivare utföra diverse montage och svetsmontage vid underhåll och revisioner av komponenter.
Utföra översyner och underhåll på järnvägsvagnar i våra respektive underhållsorter: Svappavaara, Aitik och Kiruna. (Detta innebär introduktion till samtliga arbetsorter och områden)
Enligt plan utföra förebyggande underhåll enligt arbetsinstruktioner samt vara tillgänglig för avvikelser och avhjälpande underhåll på lok i Kiruna och Abisko, Vara en del av utvecklingen i vårt fältunderhållsteam.
Samt genomföra förebyggande underhållsinsatser och dokumentation digitalt.
Möjlighet till skiftgång och dagtidsarbete.Kvalifikationer
Svenska – Läs och tal
B-körkort
Meriterande:
Yrkesexamen eller certifikat.
Certifikat inom svetsning
Travers/truck/hjullastarkort
Relevant utbildning inom svetsning, mekanik, hydraulik eller elektronik
Svetskompetens: Erfarenhet av svetsning inom verkstads- eller industrimiljö
Verkstadserfarenhet
JärnvägserfarenhetDina personliga egenskaper
Självgående med förmåga att trivas på fältjobb i olika uppdrag.
Vilja att lära och utvecklas inom järnvägslogistik.
Säkerhetsmedvetenhet och följa säkerhetsföreskrifterSå ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande. Ansök snarast möjligt via career@kirunawagon.com
Sista ansökningsdag 2026-09-31
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Vid frågor: Kontakta Underhållschef John Tomas Idivuoma: john@kirunawagon.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: career@kirunawagon.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Wagon AB
(org.nr 556722-6112) Arbetsplats
Kiruna Wagon AB - Gällivare Jobbnummer
9967019