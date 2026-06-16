Servicetekniker vagnsunderhåll

Kiruna Wagon AB - Gällivare / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gällivare
2026-06-16


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Kiruna Wagon, ett framstående verkstadsföretag baserat i Malmfälten, söker engagerade och teknikintresserade individer att ansluta sig till vårt starkt sammansvetsade underhålls ochproduktionsteam.

Vi är specialister inom järnvägslogistik och underhåll samt levererar innovativa lösningar för tågvagnstransporter till världsledande industriverksamheter.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Dina arbetsuppgifter
På huvudstationeringsort i Gällivare utföra diverse montage och svetsmontage vid underhåll och revisioner av komponenter.
Utföra översyner och underhåll på järnvägsvagnar i våra respektive underhållsorter: Svappavaara, Aitik och Kiruna. (Detta innebär introduktion till samtliga arbetsorter och områden)
Enligt plan utföra förebyggande underhåll enligt arbetsinstruktioner samt vara tillgänglig för avvikelser och avhjälpande underhåll på lok i Kiruna och Abisko, Vara en del av utvecklingen i vårt fältunderhållsteam.
Samt genomföra förebyggande underhållsinsatser och dokumentation digitalt.
Möjlighet till skiftgång och dagtidsarbete.

Kvalifikationer
Svenska – Läs och tal
B-körkort
Meriterande:
Yrkesexamen eller certifikat.
Certifikat inom svetsning
Travers/truck/hjullastarkort
Relevant utbildning inom svetsning, mekanik, hydraulik eller elektronik
Svetskompetens: Erfarenhet av svetsning inom verkstads- eller industrimiljö
Verkstadserfarenhet
Järnvägserfarenhet

Dina personliga egenskaper
Självgående med förmåga att trivas på fältjobb i olika uppdrag.
Vilja att lära och utvecklas inom järnvägslogistik.
Säkerhetsmedvetenhet och följa säkerhetsföreskrifter

Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande. Ansök snarast möjligt via career@kirunawagon.com
Sista ansökningsdag 2026-09-31
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Vid frågor: Kontakta Underhållschef John Tomas Idivuoma: john@kirunawagon.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: career@kirunawagon.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kiruna Wagon AB (org.nr 556722-6112)

Arbetsplats
Kiruna Wagon AB - Gällivare

Jobbnummer
9967019

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