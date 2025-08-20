Vi söker en Projektledare
Vi söker en Projektledare till Bro Underhåll & Service.
Just nu söker vi en Projektledare till BUS i TrollhättanPubliceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i Trollhättan.
Du ska gilla att leda och driva projekt. Vi söker en som kan leda ett projekt från kalkyl till slutdokumentation. Vi söker en självgående, positiv och drivande projektledare till vårt gäng. Entrepenadjuridik är en del av vardagen och ordning och reda är ett krav. Du är serviceinriktad som ansvarstagande.
Vi utför arbeten både lokalt och på flera anläggningar runt om i Sverige, allt från Luleå i norr till Falsterbo i söder. Att jobba med BUS kan innebära resor runt om i Sverige och någon gång utanför landets gränser, detta varierar beroende på projekt och över tid.
Du får gärna ha teknisk kompentens inom något av våra verksamhetsområden såsom Bygg, Elteknik eller Mekanik/ Hydraulik är också meriterande.
Öppenhet, tolerans och arbetsglädje är ledord och du skall brinna för att växa in i vår speciella BUS-anda. " BUS är inget man hittar på det bara råkar bli så ibland "Kvalifikationer
Erfarenhet som projektledare
B-körkort (manuellt)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av Entrepenadjuridik
Meriterande är om du har erfarenhet från tunga rörliga konstruktioner
Allra viktigast är de egenskaper vi på BUS värdesätter; du ska vara engagerad, ha viljan att lära och framför allt vara positiv! Eftersom tjänsten kan innebära resor runt om i landet så är körkort är ett krav.
Läs mer på www.busab.nu
Våra intervjuer för denna tjänst kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tror du att du är rätt person för tjänsten så är du varmt välkommen att skicka in CV och personligt brev till info@busab.nu
. Märk ansökan med " Projektledare Trollhättan".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
