Vi söker en Mechanical Engineer
A Lundgren Smide AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Lundgren Smide AB i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi växer och nu söker vi en Mechanical Engineer som vill skapa avancerade konstruktioner i stål och glas! Hos oss får du kombinera teknik, design och projektledning i avancerade projekt där kvalitet och kreativitet går hand i hand.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du får arbeta med stål- och glaskonstruktioner. Som Mechanical Engineer blir du en viktig del av vårt team och driver projekt från idé till färdig leverans. Du arbetar med CAD, konstruktion och teknisk frågor i nära samarbete med produktionen.
Hos oss på Lundgren Smide får du vara med från första skiss till färdig leverans. Vi arbetar med unika och avancerade projekt där precision, kreativitet och teknik möts - allt från specialsmide till större entrepreandprojekt.
Vem är du?
Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller likvärdig utbildning samt minst två års arbetslivserfarenhet som ingenjör. Det är en merit om du har erfarenhet av arbete i ett tillverkande företag gärna inom smide eller glas. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet kring bärande och svetsade konstruktioner. Du är van att arbeta i projektform och har en god vana av att arbeta med Cad-verktyg. God svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Vi tror att du är en driven person som gillar att hitta lösningar, se resultatet av ditt arbete och vara delaktig i hela processen. Här får du stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
Vi erbjuder
En varierad vardag med arbete i unika projekt inom smide och glas samt säkerhetsprodukter.
tekniskt ansvar och driva projekten mot resultat
Samarbete nära produktion, montage och kund.
En arbetsplats med en familjär kultur med möjlighet att utvecklas.
Bra villkor, marknadsmässig lön och fina förmåner
Generösa ersättningar för dig som är med och bidrar till vår utveckling
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till nästa kapitel i Lundgren Smides historia. Publiceringsdatum2025-11-06Så ansöker du
Är du redo för nästa steg? Skicka din ansökan till hr@smide.com
- urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: hr@smide.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mechanical Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Lundgren Smide AB
(org.nr 556196-6390)
Tornväktargränd 8 (visa karta
)
168 59 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A Lundgren Smide Kontakt
HR
Johanna Lundgren johanna@smide.com 0702383580 Jobbnummer
9592877