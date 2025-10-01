Vi söker en erfaren plattsättare!
Entreo Entreprenad AB / Murarjobb / Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Är du noggrann, driven och vill arbeta i ett företag med högt tempo och varierande projekt? Då är du den vi söker!
Vi söker en skicklig plattsättare som kan arbeta självständigt och i team. Arbetet omfattar allt från badrum och kök till större byggprojekt. Du kommer att bli en del av ett sammansvetsat gäng där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.
Vi erbjuder
Trygg anställning med maknadmässig lön
Firmabil
Varierande projekt och arbetsuppgifter
Möjlighet till vidareutveckling inom yrket
Ett härligt arbetslag och god arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort
Talar svenska eller flytande engelska.
Kan arbeta både självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@entreo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entreo Entreprenad AB
(org.nr 559045-5381)
Svandammsvägen 43 (visa karta
)
126 35 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536239