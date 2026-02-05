Vi söker en erfaren plattsättare!

Entreo Entreprenad AB / Murarjobb / Stockholm
2026-02-05


Plattsättare sökes - varierande projekt och trygg anställning

Publiceringsdatum
2026-02-05

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och driven plattsättare som vill arbeta i ett företag med högt tempo och varierande projekt. Arbetet omfattar allt från badrum och kök till större byggprojekt. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett sammansvetsat team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Arbetet sker främst i Stockholmsområdet.

Dina arbetsuppgifter
Plattsättning i badrum, kök och andra ytor

Arbete enligt gällande branschregler

Samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Eget ansvar för kvalitet och utförande

Vi erbjuder
Trygg heltidsanställning med marknadsmässig lön

Firmabil

Varierande projekt och arbetsuppgifter

Möjlighet till vidareutveckling inom yrket

God arbetsmiljö och ett bra arbetslag

Vi söker dig som
Har yrkesbevis som plattsättare eller motsvarande erfarenhet

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort (krav)

Talar svenska eller engelska

Anställningsform
Heltid, med inledande provanställning.

Så ansöker du
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobb@entreo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Entreo Entreprenad AB (org.nr 559045-5381)
Svandammsvägen 43 (visa karta)
126 35  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9725717

