Vi söker en erfaren plattsättare!
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om tjänsten
Vi söker en noggrann och driven plattsättare som vill arbeta i ett företag med högt tempo och varierande projekt. Arbetet omfattar allt från badrum och kök till större byggprojekt. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett sammansvetsat team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Arbetet sker främst i Stockholmsområdet.Dina arbetsuppgifter
Plattsättning i badrum, kök och andra ytor
Arbete enligt gällande branschregler
Samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Eget ansvar för kvalitet och utförande
Vi erbjuder
Trygg heltidsanställning med marknadsmässig lön
Firmabil
Varierande projekt och arbetsuppgifter
Möjlighet till vidareutveckling inom yrket
God arbetsmiljö och ett bra arbetslag
Vi söker dig som
Har yrkesbevis som plattsättare eller motsvarande erfarenhet
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (krav)
Talar svenska eller engelska
Anställningsform
Heltid, med inledande provanställning.Så ansöker du
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobb@entreo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entreo Entreprenad AB
(org.nr 559045-5381)
Svandammsvägen 43 (visa karta
)
126 35 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9725717