Köksbiträde/Restaurang Dinners, fast deltidsanställning.
Dinners Östgötaporten AB / Restaurangbiträdesjobb / Ödeshög Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ödeshög
2026-06-13
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Dinners Ödeshög behöver utöka vår personalstyrka med en kock/kökspersonal.
Anställningen är en fast deltidsanställning.
Under sommaren är tjänsten på 80-100%. Därefter tillsvidare.
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Har du ett matintresse, är serviceminded, positiv och är stresstålig så lär vi dig resten.
Vi lägger stor vikt vid hur man är som person mer än vad man har på sitt cv.
Vi söker främst till vårat Kök.
Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb.
Anställning sker löpande och kan ske innan sista ansökningsdagen så passa på att sök redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: odeshog@dinners.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dinners Östgötaporten AB
(org.nr 556615-3382), http://www.dinners.se
Liljekonvaljvägen 1 (visa karta
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599 31 ÖDESHÖG Arbetsplats
Dinners Östgötaporten Kontakt
Enhetschef
My Järpholm odeshog@dinners.se 014410606 Jobbnummer
9962486