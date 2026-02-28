Vi söker en driven projektör!
2026-02-28
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
, Tranås
Hos vår kund, ett mindre tillverkningsbolag inom byggbranschen, får du en unik möjlighet att arbeta med flexibel produktion och kreativa utmaningar. Här är ingen dag den andra lik, och du kommer ständigt att få tänka nytt och snabbt leverera innovativa lösningar inom prefabricerade byggprojekt.
OM TJÄNSTEN
I rollen som projektör har du en nyckelroll där din tekniska kreativitet möter ett starkt affärsfokus där du självständigt kommer att driva projekteringsarbetet för B2B-projekt inom prefabricerade byggelement och stomlösningar. Du ansvarar för att omvandla kundunderlag till färdiga produktions- och montagehandlingar och arbetar nära produktion och kalkyl för att säkerställa byggbarhet och kostnadseffektivitet.
Du erbjuds Vi erbjuder en affärsnära roll där du snabbt kommer in i operativa processer och får arbeta med innovativa lösningar i en flexibel produktionsmiljö. Du får en unik möjlighet att påverka resultatet och arbeta nära produktionen med ett tydligt fokus på projektens lönsamhet.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med ambition att övergå till en anställning hos kund efter en tids samarbete.
Dina arbetsuppgifter
Som projektör ansvarar du för att driva projekteringen från start till mål med stor frihet att hitta de smartaste lösningarna. Eftersom du sitter vägg i vägg med fabriken har du en unik närhet till produktionen, där du snabbt ser dina ritningar bli till verklighet i en flexibel miljö där traditionella metoder utmanas.
• Upprätta produktions- och montagehandlingar samt ta fram kompletta materialunderlag i Revit.
• Säkerställa byggbarhet och kostnadseffektivitet genom att optimera tekniska lösningar utifrån projektets budget och resultat.
• Aktivt samverka med kalkyl och produktion för att säkerställa att projekten håller hög kvalitet och genomförs effektivt.
• Driva tekniska frågor och ändringar, vilket inkluderar kundmöten och säkerställande av att allt följer BBR och gällande regelverk.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom byggnadsteknik eller liknande.
• Har 2-5 års erfarenhet av byggprojektering, gärna inom trä eller prefab.
• Har mycket god Revit-vana och erfarenhet av att skapa produktions- och montagehandlingar.
• Är självständig och leveranssäker med god kunskap om BBR och svenska branschregler.
• Är flytande svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av B2B-projektledning och stomprojektering
• Erfarenhet av industriell produktion
• Vana av AGA CAD och ERP-system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
