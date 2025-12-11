Vi söker en bosocial samordnare
Västerviks Bostads AB är ett kommunalägt aktiebolag som äger och förvaltar ca 3 344 lägenheter och drygt 316 lokaler och förvaltar kommunens verksamhetslokaler som skolor, äldreboenden och idrottsplatser. Vi arbetar med drift, underhåll, byggnation, ekonomi och marknadsfrågor.
Vår affärsidé är att Västerviks Bostads AB ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende och lokaler och service med hög kvalitet, samt tillhandahålla bygg- och fastighetstjänster inom kommunkoncernen. Idag arbetar ca 150 personer hos oss. Vi strävar efter att vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare möjlighet till utveckling, delaktighet, inflytande och livskvalité. Vill du vara med och skapa trygga, välkomnande och mer inkluderande bostadsområden tillsammans med oss?
På Bostadsbolaget i Västervik möter vi människor i alla livssituationer och som bosocial samordnare får du en viktig roll i att stärka trivsel, trygghet och social hållbarhet i våra områden. Det här är ett arbete där både hjärta och professionalism behövs och där din personlighet gör verklig skillnad. Vi söker dig som har en varm och trygg framtoning, som trivs i mötet med olika sorters människor och inte backar för svåra samtal eller situationer. Du behöver kunna balansera omtanke och tydlighet, vara lösningsorienterad och ha mod att hantera konflikter på ett respektfullt och lyhört sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I den här rollen bidrar du aktivt till att skapa trygga och hållbara boendemiljöer. Genom nära dialog, förebyggande arbete och en tydlig struktur i hanteringen av sociala frågor stöttar du boende i olika livssituationer. Du hjälper personer med betalningssvårigheter att hitta hållbara lösningar så att hyran kan betalas i tid, och du fångar tidiga signaler på oro för att kunna ge stöd vid social problematik. I ditt arbete ingår även hantering av hyresskulder.
Du ansvarar för sociala kontrakt och leder vårt arbete med Bostad först, i enlighet med kommunens riktlinjer. Rollen innebär omfattande samarbete både internt och externt, bland annat genom medverkan i kommunens trygghetsforum och i tät samverkan med fastighetschefer, fastighetsskötare, uthyrare och kommunikationsansvariga. Du har även regelbunden kontakt med polis, socialförvaltning och andra samhällsaktörer.
Utöver detta leder du bosociala projekt och arbetar uppsökande med mer komplexa ärenden, såsom sanitära utmaningar, dödsbon, otillåten andrahandsuthyrning och ärenden kopplade till välfärdsbrott.
Vi söker dig med akademisk utbildning inom beteendevetenskap, juridik, socialpsykologi, socialt arbete eller motsvarande, gärna med några års erfarenhet från områden där du arbetat nära människor i utsatta situationer. Du är trygg i självständigt arbete, van vid att hantera komplexa ärenden och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Erfarenhet av fältarbete, hyresrättsliga frågor, socialtjänstlagstiftning eller metoder som konflikthantering och motiverande samtal är meriterande.
Det här förväntar vi oss
Du är en kommunikativ person som trivs i mötet med människor i olika delar av livet. Du arbetar strukturerat, ser lösningar och bemöter krav och utmaningar med professionalism och lugn. Vi söker dig som har god administrativ och analytisk förmåga, är trygg i digitala arbetsmiljöer och behärskar svenska och engelska. Om du dessutom kan arabiska är det en värdefull tillgång. B-körkort krävs.
Gör skillnad och må bra
Hos oss får du möjligheten att göra skillnad på riktigt och bidra till både social hållbarhet och människors välmående. Du blir en del av en hälsofrämjande arbetsplats i centrala Västervik, nära stadens utbud och vackra omgivningar. Som medarbetare får du friskvårdsbidrag, fri simning, föreläsningar och andra hälsofrämjande aktiviteter. Du erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling, och du ges stort utrymme att forma ditt arbete utifrån tydliga mål.
Urval
När vi gör vårt urval fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, din motivation och din lämplighet för rollen. Vi välkomnar sökande med olika livserfarenheter och bakgrunder eftersom vi vet att mångfald och en jämn könsfördelning gör oss bättre.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2026-01-11. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
