Koordinator med koppling till EU och Bryssel
Region Sörmland / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-07-15
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NyköpingPubliceringsdatum2026-07-15Om företaget
Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Region Sörmland har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Tillsammans stärker vi Sörmland och skapar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla Region Sörmlands EU-arbete? I så fall ska du söka denna koordinerande och operativa tjänst för att stärka länken mellan Sörmland och EU.
I ditt uppdrag som koordinator kommer du att samordna och utveckla EU-arbetet, till stor del på plats i Bryssel. Du blir en del av Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling och enheten Strategi och analys.
Tjänsten är ny och handlar om att bidra till att utveckla och stärka Region Sörmlands EU-arbete inom det regionala utvecklingsuppdraget. Uppdraget är varierat med många kontaktytor och arbete nära andra svenska Brysselkontor. Du identifierar och matchar relevanta utlysningar inom EU:s fonder och program med Sörmlands utmaningar och behov. Ett viktigt mål på sikt är att matcha relevanta nätverk och att stödja sörmländska aktörer i att navigera i EU:s system och identifiera möjligheter till samarbeten och finansiering. Du koordinerar och deltar aktivt i intern kunskapsutveckling för att stärka Region Sörmlands kompetens om EU och medverkar i utvecklingen av Region Sörmlands verksamhet. Du trivs att arbeta serviceorienterat och i en kommunikativ roll. Du bidrar till kunskapsutbyte, synlighet och samverkan. I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra seminarier, möten, studiebesök och andra aktiviteter både i Bryssel och i Sörmland.
Arbetet innebär också att delta i det gemensamma EU-arbetet inom exempelvis Östra Mellansverige (ÖMS) och att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin, RUS, med EU-arbetet. I din roll samarbetar du nära andra kompetenser och funktioner inom Region Sörmland och med externa aktörer.
Omvärldsbevakning, återrapportering av strategisk relevant information, kommunikation internt och externt, uppföljning och utvärdering är delar av arbetet.
Din kompetens
Du har relevant akademisk examen. Vi söker dig som har god kunskap om det regionala utvecklingsuppdraget såväl som EU:s sammanhållningspolitik. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet från det regionala utvecklingsuppdraget och/eller god kännedom om det företagsfrämjande och innovationsstödjande systemet.
Du vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och har en bakgrund i att arbeta utmaningsdrivet och kan navigera i frågor utifrån flera perspektiv. Du är nyfiken, har en god helhetssyn och ser utvecklingsmöjligheter och synergier som du kan förmedla och förankra hos andra. Du har ett analytiskt förhållningssätt och har förståelse för de ansvar, roller och perspektiv som relaterar till det regionala utvecklingsuppdraget. Erfarenheter av att leda förändringsarbete och ha drivit egna projekt är ett plus. Vi ser gärna att du tycker om nya kontakter, trivs i sociala miljöer och vill utveckla professionella relationer i internationella sammanhang.
Du har god förmåga att hålla ihop processer och samarbeta. Du behöver självständigt kunna planera och prioritera arbetet samt vara bekväm i att ta initiativ och driva arbetet framåt. Som person är du flexibel och har förmågan att leda och delta i uppdrag och projekt, driva processer för att lösa identifierade utmaningar eller uppsatta mål. Du är pedagogisk och kan beskriva komplexa frågor och samband på ett begripligt sätt. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska och har förståelse för att anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och är bekväm med att hålla presentationer. Van användare av Officepaketet och andra administrativa och digitala verktyg är ett krav
Meriterande är:
• erfarenhet från regionalt utvecklingsarbete
• EU-relaterat arbete i Bryssel
• etablerade nätverk i Sörmland och Bryssel
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
"Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper."
Anställningsform
Tidsbegränsad projektanställning med tillträde enligt överenskommelse till och med 2028-12-31.
Tjänsten är placerad i Nyköping och du kommer vara utsänd till EU-kontor i Bryssel under 2027–2028. Du kommer att vara socialförsäkrad och folkbokförd i Sverige. Tjänsteresor till Sörmland kommer att förekomma.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Strategi och analys, Henrietta Schönenstern, 073-045 64 48 från 10 augusti övrig tid verksamhetschef Näringsliv och arbetsmarknad, Katarina Bergkvist 0766-98 54 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Hållbar regionalutveckling!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-16
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RHRU-26-013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10002992