4 st Röjare för viltstängsel Omgående start (Korttidsanställning)
Rêk Û Pêk AB / Anläggningsarbetarjobb / Söderhamn Visa alla anläggningsarbetarjobb i Söderhamn
2026-07-15
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Arbetsgivare: Rêk Û Pêk AB
Tjänstetitel: Drift- och vägunderhållsarbetare
Placering/Kommun: Söderhamn (Arbetsfält: Gästrikland 7)
Omfattning: Heltid / Enligt överenskommelse
Anställningsform: Korttidsanställning med goda möjligheter till förlängning
Antal tjänster: 4
Lönetyp: Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 4 september
Referens: Röjning ViltstängselPubliceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Rêk Û Pêk AB söker nu fyra engagerade medarbetare för omgående anställning. Uppdraget syftar till att förstärka vårt team inom vägunderhåll, med särskilt fokus på röjningsentreprenader längs viltstängsel i regionerna Gästrikland. Vi erbjuder en självständig roll under eget ansvar ute i fält, där du blir en viktig del i arbetet med att upprätthålla infrastrukturen och trafiksäkerheten.
Tjänsten är en korttidsanställning med goda möjligheter till vidare anställning efter avtalat slutdatum.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Mekanisk röjning: Sly- och gräsröjning med röjsåg längs med viltstängsel samt fasta hinder.
Funktionssäkring: Bortforsling av grenar och röjt material för att säkerställa viltstängslens funktion.
Allmänt vägunderhåll: Övriga förekommande arbetsuppgifter inom ramen för drift- och skötselentreprenader.
Kvalifikationer och krav
Vi söker personal som är pålitlig, har god samarbetsförmåga samt ett högt säkerhetstänk, då arbetet utförs i en levande trafikmiljö. Du uppvisar god uthållighet och trivs med fysiskt krävande arbete utomhus under varierande väderförhållanden.
Formella krav:
Utbildningsbevis: Giltigt röjsågskort är ett absolut krav för att vara aktuell för tjänsten.
Körkort: B-körkort samt tillgång till eget fordon för transport till och från arbetsområdena.
Fysisk förmåga: God fysik och förmåga att hålla en jämn och hög arbetstakt.
Meriterande egenskaper:
Certifiering inom Arbete på väg (APV 1.1, 1.2 och 1.3).
Beviljat anställningsstöd (exempelvis nystartsjobb eller introduktionsjobb) via Arbetsförmedlingen.
Ansökningsförfarande
Då tillsättning sker omgående tillämpas löpande urval. Vänligen skicka din ansökan (personligt brev samt CV) via e-post så snart som möjligt.
E-postadress: rekrytering.rup@outlook.com
Referensnummer: Ange "Röjning Viltstängsel" i ämnesraden.
Observera att kontaktuppgifter inklusive telefonnummer måste framgå tydligt i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rekrytering.rup@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Viltstängsel". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rêk Û Pêk AB
(org.nr 559582-0647) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003004